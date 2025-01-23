ГК «Руст» занялась производством экологичной водки

ГК «Руст» занялась производством экологичной водкиНо пока это нишевой продукт, занимающий всего около 1,5% рынка
ГК «Руст» Рустама Тарико расширила портфель первым экологичным брендом, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, водка компании под маркой «Роса» получила сертификаты «Росэкостандарт» и «100% натуральный продукт».
В 2025 г. группа намерена реализовать до 2,7 млн л этого алкогольного напитка, он доступен в торговых сетях по всей России, добавил собеседник. Бренд, по его словам, представлен в среднем ценовом сегменте: рекомендованная розничная цена водки «Роса» – 449 руб. за бутылку 0,5 л.
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