ГК «Руст» занялась производством экологичной водки

В 2025 г. группа намерена реализовать до 2,7 млн л этого алкогольного напитка, он доступен в торговых сетях по всей России, добавил собеседник. Бренд, по его словам, представлен в среднем ценовом сегменте: рекомендованная розничная цена водки «Роса» – 449 руб. за бутылку 0,5 л.