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ГК «Руст» занялась производством экологичной водки

Но пока это нишевой продукт, занимающий всего около 1,5% рынка
Анастасия Ковалева
Freepik
Freepik

ГК «Руст» Рустама Тарико расширила портфель первым экологичным брендом, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, водка компании под маркой «Роса» получила сертификаты «Росэкостандарт» и «100% натуральный продукт».

В 2025 г. группа намерена реализовать до 2,7 млн л этого алкогольного напитка, он доступен в торговых сетях по всей России, добавил собеседник. Бренд, по его словам, представлен в среднем ценовом сегменте: рекомендованная розничная цена водки «Роса» – 449 руб. за бутылку 0,5 л.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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