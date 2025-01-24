Новогодние продажи мелкой бытовой техники сократились впервые с 2022–2023 годов

Новогодние продажи мелкой бытовой техники сократились впервые с 2022–2023 годовЭксперты обращают внимание на рост цен, падение рубля и высокую стоимость кредитов
В предновогодний период и праздничные дни декабря 2024 г. и января 2025 г. российские торговые офлайн- и онлайн-площадки впервые с зимы 2022/23 г. зафиксировали снижение штучных продаж мелкой бытовой техники и носимых гаджетов. По отдельным категориям товаров снижение достигало 20%. Например, с 1 декабря 2024 г. по 15 января 2025 г. продажи фитнес-трекеров и смарт-часов в годовом выражении снизились на 19% до 974 000 шт., а продажи мелкой бытовой электроники – на 6% до 7,9 млн шт. Такую статистику приводит компания «Марвел-дистрибуция». По оценке аналитического центра «Чек индекс» (оператор фискальных данных «Платформы ОФД»), штучные продажи в этих категориях снизились в среднем на 15%.
В то же время цены на бытовую технику и электронику в предпраздничный период и новогодние каникулы выросли. Только на маркетплейсе Wildberries и классифайде «Авито» средний чек в категории электроники вырос на 10%, указали представители этих онлайн-площадок, но абсолютных цифр собеседники не раскрыли. В категории мелкой бытовой техники в денежном выражении объем продаж в этот период вырос на 6% до 41,1 млрд руб., показывает статистика «Марвел-дистрибуции». За первые 15 дней наступившего года медианная цена на электронику и бытовую технику оказалась на 4% выше аналогичного периода прошлого года и достигла 7552 руб., подсчитали аналитики «Чек индекса».