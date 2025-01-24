Новогодние продажи мелкой бытовой техники сократились впервые с 2022–2023 годов

В то же время цены на бытовую технику и электронику в предпраздничный период и новогодние каникулы выросли. Только на маркетплейсе Wildberries и классифайде «Авито» средний чек в категории электроники вырос на 10%, указали представители этих онлайн-площадок, но абсолютных цифр собеседники не раскрыли. В категории мелкой бытовой техники в денежном выражении объем продаж в этот период вырос на 6% до 41,1 млрд руб., показывает статистика «Марвел-дистрибуции». За первые 15 дней наступившего года медианная цена на электронику и бытовую технику оказалась на 4% выше аналогичного периода прошлого года и достигла 7552 руб., подсчитали аналитики «Чек индекса».