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Новогодние продажи мелкой бытовой техники сократились впервые с 2022–2023 годов

Эксперты обращают внимание на рост цен, падение рубля и высокую стоимость кредитов
Анна Устинова
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В предновогодний период и праздничные дни декабря 2024 г. и января 2025 г. российские торговые офлайн- и онлайн-площадки впервые с зимы 2022/23 г. зафиксировали снижение штучных продаж мелкой бытовой техники и носимых гаджетов. По отдельным категориям товаров снижение достигало 20%. Например, с 1 декабря 2024 г. по 15 января 2025 г. продажи фитнес-трекеров и смарт-часов в годовом выражении снизились на 19% до 974 000 шт., а продажи мелкой бытовой электроники – на 6% до 7,9 млн шт. Такую статистику приводит компания «Марвел-дистрибуция». По оценке аналитического центра «Чек индекс» (оператор фискальных данных «Платформы ОФД»), штучные продажи в этих категориях снизились в среднем на 15%.

В то же время цены на бытовую технику и электронику в предпраздничный период и новогодние каникулы выросли. Только на маркетплейсе Wildberries и классифайде «Авито» средний чек в категории электроники вырос на 10%, указали представители этих онлайн-площадок, но абсолютных цифр собеседники не раскрыли. В категории мелкой бытовой техники в денежном выражении объем продаж в этот период вырос на 6% до 41,1 млрд руб., показывает статистика «Марвел-дистрибуции». За первые 15 дней наступившего года медианная цена на электронику и бытовую технику оказалась на 4% выше аналогичного периода прошлого года и достигла 7552 руб., подсчитали аналитики «Чек индекса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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