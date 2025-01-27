Российские бренды одежды и обуви заняли до 70% на маркетплейсах

Доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров в общем объеме продаж этой категории товаров на «Яндекс маркете» за 2024 г. в денежном выражении выросла на 15 п. п. до 60–70%, сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса. Продажи российских брендов сегмента масс-маркет увеличились в 5 раз по сравнению с 2023 г., тогда как в целом оборот по категории вырос вдвое, как и спрос на зарубежные бренды.