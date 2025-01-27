Российские бренды одежды и обуви заняли до 70% на маркетплейсах

Российские бренды одежды и обуви заняли до 70% на маркетплейсахИх продажи росли в 2024 году быстрее зарубежных марок
Доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров в общем объеме продаж этой категории товаров на «Яндекс маркете» за 2024 г. в денежном выражении выросла на 15 п. п. до 60–70%, сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса. Продажи российских брендов сегмента масс-маркет увеличились в 5 раз по сравнению с 2023 г., тогда как в целом оборот по категории вырос вдвое, как и спрос на зарубежные бренды.
Продажи от локальных дизайнеров (бренды Feelz, Gate31, IRNBY, Sorry, I’m not и др.) в категории одежды, обуви и аксессуаров выросли в 3 раза. Абсолютных цифр в «Яндекс маркете» не приводят.
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