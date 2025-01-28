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Россиян стали чаще отправлять в командировки по стране

При этом бизнес стал экономить на расходах для деловых поездок
Денис Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Количество деловых поездок по России в 2024 г. выросло по сравнению с 2023 г. на 30%, свидетельствуют данные платформы Bronevik.com (принадлежит МТС), с которыми ознакомились «Ведомости». Рост деловой активности в стране подтверждают и другие агрегаторы, занимающиеся организацией командировок.

Представитель сервиса «Островок Командировки» говорит о росте бронирований отелей для деловых поездок на 61% год к году. В «OneTwoTrip для бизнеса», по словам руководителя сервиса Степана Мастрюкова, количество командировок в 2024 г. выросло почти в 2 раза. Спрос на авиабилеты со стороны бизнеса, по словам управляющего директора компании «Аэроклуб» (занимается организацией деловых поездок) Юлии Липатовой, вырос на 18%. В сервисах традиционно не раскрывают абсолютные показатели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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