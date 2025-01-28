Россиян стали чаще отправлять в командировки по стране

Россиян стали чаще отправлять в командировки по странеПри этом бизнес стал экономить на расходах для деловых поездок
Количество деловых поездок по России в 2024 г. выросло по сравнению с 2023 г. на 30%, свидетельствуют данные платформы Bronevik.com (принадлежит МТС), с которыми ознакомились «Ведомости». Рост деловой активности в стране подтверждают и другие агрегаторы, занимающиеся организацией командировок.
Представитель сервиса «Островок Командировки» говорит о росте бронирований отелей для деловых поездок на 61% год к году. В «OneTwoTrip для бизнеса», по словам руководителя сервиса Степана Мастрюкова, количество командировок в 2024 г. выросло почти в 2 раза. Спрос на авиабилеты со стороны бизнеса, по словам управляющего директора компании «Аэроклуб» (занимается организацией деловых поездок) Юлии Липатовой, вырос на 18%. В сервисах традиционно не раскрывают абсолютные показатели.