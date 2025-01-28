Международные автоперевозки грузов резко выросли в 2024 году

Количество заявок на перевозку грузов автотранспортом из России в другие страны по итогам 2024 г. выросло на 45%, следует из данных биржи грузоперевозок ATI.SU. Для сравнения: в 2023 г. динамика роста заявок на экспортном направлении составила 21%. Абсолютных показателей биржа не приводит.