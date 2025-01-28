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Международные автоперевозки грузов резко выросли в 2024 году

Россия стала активнее торговать с бывшими советскими республиками и Китаем
Денис Ильюшенков
Ведомости
Ведомости

Количество заявок на перевозку грузов автотранспортом из России в другие страны по итогам 2024 г. выросло на 45%, следует из данных биржи грузоперевозок ATI.SU. Для сравнения: в 2023 г. динамика роста заявок на экспортном направлении составила 21%. Абсолютных показателей биржа не приводит.

По данным ATI.SU, рост числа заявок ускорился в IV квартале минувшего года до 80% по отношению к IV кварталу 2023 г. и до 41% к III кварталу 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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