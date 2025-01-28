Российские нефтяники в 2024 году сократили ввод новых скважин

В начале июня 2024 г. страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), договорились о продлении действующих квот на добычу до конца 2025 г. Единственное исключение было сделано для ОАЭ: суточная квота этой страны постепенно вырастет с января по сентябрь на 300 000 барр. и достигнет 3,5 млн барр. Квота России осталась на уровне 9,95 млн барр./сутки на 2025 г. Она сохранится на этом уровне и в 2026 г., так как в начале декабря страны ОПЕК+ продлили действующие квоты на добычу до конца 2026 г.