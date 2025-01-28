Российские нефтяники в 2024 году сократили ввод новых скважин

Российские нефтяники в 2024 году сократили ввод новых скважинВ условиях сохранения сделки ОПЕК+ и разгона инфляции смысла наращивать объемы бурения нет
Количество введенных в эксплуатацию нефтяных скважин в России снизилось в 2024 г. на 12% по сравнению с 2023 г. до 7610 единиц, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомые со статистикой Минэнерго.
Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) ввели 6838 новых скважин, что на 13% меньше, чем в 2023 г. Прочие производители нефти, в том числе «Новатэк» и операторы проектов в рамках соглашений о разделе продукции, ввели 772 скважины, что на 0,5% больше, чем годом ранее.
В декабре нефтегазовые компании ввели 652 скважины, что на 5% меньше, чем в декабре 2023 г. К концу года динамика ввода улучшилась. Летом падение было двузначным: в июне – на 29% в годовом выражении, в июле – на 13,5%, в августе – на 39%. Меньше всего скважин в прошлом году компании ввели в апреле – 424 единицы, больше всего – в сентябре (811 единиц).
Несмотря на снижение количества новых скважин, объемы бурения, то есть общая протяженность пробуренных скважин, в 2024 г. сократились символически, отмечают источники. Проходка в эксплуатационном бурении (для промышленной добычи нефти) в прошлом году составила 30,17 млн м против 30,18 млн м в 2023 г. План по бурению на год, по словам собеседников, был перевыполнен на 7%. Объем более сложного и технологичного горизонтального бурения при этом вырос на 9,5% и составил 20,5 млн м.
К концу 2024 г. динамика общих объемов бурения улучшилась. Еще в январе – июне сокращение год к году составляло 2%. По словам собеседников «Ведомостей», это связано с более высокими, чем в первом полугодии, объемами бурения в июле – октябре – 2,7–2,8 млн м ежемесячно. При этом в ноябре и декабре объемы бурения снизились до 2,4 млн м и 2,5 млн м соответственно.
В 2023 г. объемы ввода новых скважин в России росли. По данным источников «Ведомостей», компании ввели в эксплуатацию 8619 скважин – на 10% больше, чем годом ранее. Объем эксплуатационного бурения по итогам 2023 г. превысил план почти на 7% и составил 30,2 млн м.
Как правило, компании наращивают бурение и ввод новых скважин тогда, когда собираются ввести в разработку новые месторождения или новые пласты залегания нефти на уже разрабатываемых участках недр. На действующих месторождениях в условиях истощения запасов это позволяет поддерживать текущий уровень добычи или даже немного его увеличить.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин и аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман называют основной причиной снижения ввода новых скважин выполнение Россией обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. В условиях невозможности нарастить добычу компаниям нет смысла вводить большее количество новых скважин, поясняет Терешкин.
В начале июня 2024 г. страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), договорились о продлении действующих квот на добычу до конца 2025 г. Единственное исключение было сделано для ОАЭ: суточная квота этой страны постепенно вырастет с января по сентябрь на 300 000 барр. и достигнет 3,5 млн барр. Квота России осталась на уровне 9,95 млн барр./сутки на 2025 г. Она сохранится на этом уровне и в 2026 г., так как в начале декабря страны ОПЕК+ продлили действующие квоты на добычу до конца 2026 г.
В декабре Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман также продлили до 31 декабря 2026 г. договоренности о добровольном сокращении объемов суточной добычи добычи на 1,65 млн барр. в дополнение к официальным квотам. Ранее эти договоренности действовали до конца 2025 г. До конца марта 2025 г. между этими странами также действуют договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн барр./сутки.
По мнению партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, объем ввода скважин снизился из-за активного роста горизонтального бурения. Эксперт считает, что компании стремятся продолжать разрабатывать хорошо изученные зрелые месторождения, экономя на строительстве новых скважин. Такой подход, по его словам, связан с ростом затрат на создание новых скважин, а также с ограничением добычи в России в рамках сделки ОПЕК+.
В условиях высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики Банка России осваивать новые месторождения становится сложнее, соглашается Кауфман. Еще одной причиной снижения ввода новых скважин могло стать увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, полагает Терешкин. В 2019–2023 гг. налоговая нагрузка, как следует из данных Минфина и ФНС, на отрасль составляла в среднем 75% от финансового результата.
В 2025 г. все перечисленные факторы продолжат оказывать влияние на динамику бурения и ввода новых скважин, говорят эксперты.
По мнению Кауфмана, снижение объема ввода новых скважин в 2025 г. продолжится, но оно будет ниже 10%. По оценке Касаткина, объем проходки в эксплуатационном бурении в 2025 г. составит примерно 31 млн м, то есть снизится примерно на 0,5%, но объем ввода сохранится на уровне 2024 г.
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк также ожидает сохранения объема ввода новых скважин в 2025 г. на уровне прошлого года. При этом он считает, что в условиях ужесточения антироссийских санкций объем более технологичного горизонтального бурения в этом году также сохранится на уровне 2024 г.
Зафиксированных в 2024 г. объемов бурения пока достаточно для поддержания добычи в России на текущем уровне, заключает Кауфман.