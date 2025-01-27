Ставки фрахта нефтетанкеров в российских портах выросли в январе

Ставки фрахта нефтяных танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 т) в российских портах в январе 2025 г. резко выросли – на 39–239% в зависимости от порта и направления поставок. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Серьезный рост стоимости логистики пришелся на неделю с 10 по 17 января. До этого, в декабре и январе, ставки фрахта менялись незначительно.