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Ставки фрахта нефтетанкеров в российских портах выросли в январе

Аналитики, впрочем, ожидают их скорого снижения
Василий Милькин
Петр Ковалев / ТАСС
Петр Ковалев / ТАСС

Ставки фрахта нефтяных танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 т) в российских портах в январе 2025 г. резко выросли – на 39–239% в зависимости от порта и направления поставок. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Серьезный рост стоимости логистики пришелся на неделю с 10 по 17 января. До этого, в декабре и январе, ставки фрахта менялись незначительно.

Например, фрахт танкеров, идущих из Новороссийска в порты Индии, 10–17 января подорожал на 59–60% до $8,5–9,5/барр., в Китай – на 47% до $11,5/барр., в Турцию – на 75% до $4,8/барр. Стоимость на маршруте из портов Балтики до Индии выросла на 47–48% до $10–11/барр., Китая – на 39% до $13,4/барр., Турции – на 53% до $6,5/барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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