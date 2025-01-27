Ставки фрахта нефтетанкеров в российских портах выросли в январе

Ставки фрахта нефтетанкеров в российских портах выросли в январеАналитики, впрочем, ожидают их скорого снижения
Ставки фрахта нефтяных танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 т) в российских портах в январе 2025 г. резко выросли – на 39–239% в зависимости от порта и направления поставок. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Серьезный рост стоимости логистики пришелся на неделю с 10 по 17 января. До этого, в декабре и январе, ставки фрахта менялись незначительно.
Например, фрахт танкеров, идущих из Новороссийска в порты Индии, 10–17 января подорожал на 59–60% до $8,5–9,5/барр., в Китай – на 47% до $11,5/барр., в Турцию – на 75% до $4,8/барр. Стоимость на маршруте из портов Балтики до Индии выросла на 47–48% до $10–11/барр., Китая – на 39% до $13,4/барр., Турции – на 53% до $6,5/барр.
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