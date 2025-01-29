Крупнейшие холдинги достроят новые терминалы в шести аэропортах в 2025 году

Крупнейшие холдинги достроят новые терминалы в шести аэропортах в 2025 годуСуммарный объем инвестиций в эти проекты составляет почти 100 млрд рублей
Крупнейшие российские аэропортовые холдинги «Новапорт» и «Аэропорты регионов» (АР) планируют в 2025 г. достроить и ввести в эксплуатацию максимальный за последние годы объем площадей пассажирских терминалов в региональных аэропортах. Об этом «Ведомостям» рассказали представители холдингов.
В совокупности «Новапорт», АР и их паритетное СП «Аэропорты большой страны» (АБС) планируют завершить модернизацию и строительство шести терминалов площадью 179 000 кв. м. Накопленный объем инвестиций в эти проекты – 99 млрд руб.
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