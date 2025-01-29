В Москве может приостановить работу почти половина магазинов «Светофор»Суды начали временно закрывать торговые точки по искам Роспотребнадзора
По четырем искам уже приняты решения о приостановке работы магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Надзорное ведомство ссылается на ч. 1 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую наказание в виде штрафа или приостановки деятельности.
Иски поданы к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», управляющим «Светофорами» в Москве и Московской области.
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