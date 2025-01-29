В Москве может приостановить работу почти половина магазинов «Светофор»

По четырем искам уже приняты решения о приостановке работы магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Надзорное ведомство ссылается на ч. 1 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую наказание в виде штрафа или приостановки деятельности.