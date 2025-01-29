Предновогодние продажи подделок известных брендов на маркетплейсах выросли вдвое

В декабре 2024 г. объемы продаж «продукции, имитирующей люксовые бренды» на двух крупнейших маркетплейсах в fashion-сегменте выросли более чем в два раза – до 27 млрд руб. против 12 млрд руб. в декабре 2023 г., следует из данных юридической компании по защите интеллектуальной собственности IQ Technology.