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Предновогодние продажи подделок известных брендов на маркетплейсах выросли вдвое

Но производители люксовых товаров ушли с рынка и не следят за оборотом своей продукции в России
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В декабре 2024 г. объемы продаж «продукции, имитирующей люксовые бренды» на двух крупнейших маркетплейсах в fashion-сегменте выросли более чем в два раза – до 27 млрд руб. против 12 млрд руб. в декабре 2023 г., следует из данных юридической компании по защите интеллектуальной собственности IQ Technology.

По словам владельца компании Александра Логунова, для анализа продаж на маркетплейсах IQ Technology использует специальный софт, который собирает все товары на площадках с остатками каждый день. Изменения остатков означают продажи товаров, далее система считает, сколько, каких товаров и на какую сумму было продано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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