Предновогодние продажи подделок известных брендов на маркетплейсах выросли вдвое

Предновогодние продажи подделок известных брендов на маркетплейсах выросли вдвоеНо производители люксовых товаров ушли с рынка и не следят за оборотом своей продукции в России
В декабре 2024 г. объемы продаж «продукции, имитирующей люксовые бренды» на двух крупнейших маркетплейсах в fashion-сегменте выросли более чем в два раза – до 27 млрд руб. против 12 млрд руб. в декабре 2023 г., следует из данных юридической компании по защите интеллектуальной собственности IQ Technology.
По словам владельца компании Александра Логунова, для анализа продаж на маркетплейсах IQ Technology использует специальный софт, который собирает все товары на площадках с остатками каждый день. Изменения остатков означают продажи товаров, далее система считает, сколько, каких товаров и на какую сумму было продано.
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