Рост продаж крупной бытовой техники оказался близок к темпам инфляции

Продажи крупной бытовой техники (КБТ) в 2024 г. по сравнению с 2023 г. показали крайне скромную динамику, Это следует из подсчетов, предоставленных «Ведомостям» аналитиками рынка. Так, по данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), число покупок КБТ в штуках в прошлом году стало ниже на 8% по всему сегменту (абсолютный показатель не приводится), тогда как медианная цена техники выросла на 13% до 29 366 руб. По данным группы «М.видео-Эльдорадо», «оживление» наблюдалось лишь в самых популярных категориях – холодильники, микроволновые печи, стиральные машины, кондиционеры и кухонные плиты. Это подтверждают и данные компании «Марвел-дистрибуция».