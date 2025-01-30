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Рост продаж крупной бытовой техники оказался близок к темпам инфляции

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Ника Сизова
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Продажи крупной бытовой техники (КБТ) в 2024 г. по сравнению с 2023 г. показали крайне скромную динамику, Это следует из подсчетов, предоставленных «Ведомостям» аналитиками рынка. Так, по данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), число покупок КБТ в штуках в прошлом году стало ниже на 8% по всему сегменту (абсолютный показатель не приводится), тогда как медианная цена техники выросла на 13% до 29 366 руб. По данным группы «М.видео-Эльдорадо», «оживление» наблюдалось лишь в самых популярных категориях – холодильники, микроволновые печи, стиральные машины, кондиционеры и кухонные плиты. Это подтверждают и данные компании «Марвел-дистрибуция».

Но по подсчетам аналитиков «М.видео-Эльдорадо», рынок КБТ в 2024 г. увеличился лишь на 12% до 36 млн единиц и на 8% до 657 млрд руб. Фактически объемы продаж в денежном выражении росли медленнее потребительской инфляции прошлого года (по данным Росстата – 9,54%), но чуть быстрее цен на непродовольственные товары – 6,38%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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