ЕС почти согласовал поэтапный отказ от российского алюминия

Евросоюз (ЕС) в рамках подготовки очередного, уже 16-го по счету, пакета антироссийских санкций, который должен заработать в конце февраля, рассматривает возможность поэтапного запрета на импорт алюминия из России. Об этом сообщил 29 января Bloomberg со ссылкой на источники.