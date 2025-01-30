ЕС почти согласовал поэтапный отказ от российского алюминия«Русал» может потерять в выручке при переориентации на азиатские рынки, предупреждают аналитики
Евросоюз (ЕС) в рамках подготовки очередного, уже 16-го по счету, пакета антироссийских санкций, который должен заработать в конце февраля, рассматривает возможность поэтапного запрета на импорт алюминия из России. Об этом сообщил 29 января Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, ограничения предусматривают, что европейские покупатели в течение года смогут продолжать ввозить российский алюминий в рамках системы квот в объеме 275 000 т. Только после этого вступит в силу полный запрет.
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