Эксперты оценили перспективы роста турпотока из России в Абхазию

«Значительного роста ожидать не стоит, но какая-то прибавка будет, если не исправится ситуация [с разливом мазута] на Черноморском побережье. Если к сезону службы и разрешат ситуацию, то тогда Абхазия получит меньше туристов. Но радикально, чтобы там сумасшедше больше было туристов, нельзя ожидать, поскольку инфраструктура этого сделать не позволит. И не позволит к этому сезону, в том числе и новый аэропорт», – рассказал Коровкин.