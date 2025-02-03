Эксперты оценили перспективы роста турпотока из России в Абхазию

Эксперты оценили перспективы роста турпотока из России в АбхазиюОни допустили увеличение популярности данного направления после стабилизации политической обстановки
Рост турпотока из России в Абхазию в 2025 г. возможен, однако для этого должны сложиться благоприятные условия, рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2024 г. Абхазия заняла около 10% в выездном сегменте российского туристического рынка. Согласно предварительной оценке АТОР, турпоток из России в Абхазию в прошлом году увеличился на 5-7% и составил около 1,5 млн поездок, как организованных, так и самостоятельных туристов.
Ранее первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко в ходе визита в Абхазию заявил, что туристический сезон этого года может стать рекордным для республики по количеству российских туристов. По мнению замглавы АП, ноябрьские события в республике негативно отразились на желании россиян посещать Абхазию. При этом Кириенко надеется, что «связанные с выборной кампанией» эмоции быстро улягутся и туристы не будут опасаться по поводу безопасности.
«Есть все шансы, что сезон 2025 г. может стать рекордным», – сказал он, добавив, что правительство РФ выделит на реконструкцию пропускного пункта «Адлер» на границе России и Абхазии более 10 млрд руб., что позволит в разы увеличить пропускную способность КПП. В Абхазии с 12 ноября 2024 г. проходили протестные акции против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны. Досрочные выборы нового президента назначены на 15 февраля.
Безопасность и общественное спокойствие играют не последнюю роль при выборе туристического направления, говорит генеральный директор оператора «Турплатформа» Сергей Толчин. Он также подтвердил, что ноябрьские события сильно сказались на туристической привлекательности, уточнив, что до президентских выборов прогнозировать увеличение потока не получается. По его словам, сначала результаты выборов будет необходимо принять Абхазии, а затем и России.
«Нужно, чтобы ситуация в республике была стабильна, выборы прошли, чтобы аэропорт заработал, если все это сложится одно на другое, то, безусловно, это даст импульс к росту турпотока, причем как раз в самую недозагруженную часть Абхазии, где меньше всего российских туристов», – считает Толчин.
Такого же мнения придерживается и советник директора ассоциации «Турпомощь» Валерий Коровкин. Он отметил, что Абхазия – в числе самых крупных выездных рынков для россиян на летний сезон, а потому для резкого ухудшения привлекательности в республике должно произойти «нечто невообразимое». Несмотря на это, эксперт предупредил, что отсутствующая инфраструктура негативно влияет на рост потока туристов.
«Значительного роста ожидать не стоит, но какая-то прибавка будет, если не исправится ситуация [с разливом мазута] на Черноморском побережье. Если к сезону службы и разрешат ситуацию, то тогда Абхазия получит меньше туристов. Но радикально, чтобы там сумасшедше больше было туристов, нельзя ожидать, поскольку инфраструктура этого сделать не позволит. И не позволит к этому сезону, в том числе и новый аэропорт», – рассказал Коровкин.
По мнению вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, в республике должен стабилизироваться политический фон. «Я думаю, любые хозяева заинтересованы, чтобы в доме было чисто, безопасно, гостеприимно, и тогда к ним приедут. А если они между собой будут выяснять отношения, – пусть сначала выяснят, а потом к ним уже поедут», – рассказал Барзыкин, отметив, что также не ожидает значительного роста турпотока до завершения президентских выборов.