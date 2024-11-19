Президент Абхазии Бжания подал в отставку

Президент Абхазии Бжания подал в отставкуОн отзовет решение, если оппозиция не очистит правительственные здания
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку по итогам переговоров с оппозицией в ночь на 19 ноября. Соответствующее заявление Бжании на имя спикера парламента частично признанной республики Лалы Ашубы опубликовала пресс-служба абхазского президента.
«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствие со статьей 63 конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия», – говорится в документе, опубликованном по итогам прямых переговоров властей и оппозиции, прошедших в ночь на 19 ноября в республиканском минобороны.
Заявление Бжании об отставке 19 ноября должен рассмотреть абхазский парламент, здание которого пока захвачено оппозицией.
Согласно опубликованному тексту соглашения властей и оппозиции, подписанному сторонам по итогам переговоров, оппозиция должна покинуть захваченные ее сторонниками 15 ноября правительственные здания в центре Сухума и разойтись. В противном случае Бжания отзовет свое заявление.
Исполняющим обязанности президента назначается вице-президент Бадра Гунба. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб также покидает свой пост. Исполняющим обязанности премьера становится Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.
Соглашение со стороны властей подписали Бжания, Гунба, Ашуба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция. Со стороны оппозиции – председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и председатель парламентского комитета по защите суверенитета Леван Микаа.
Акции протеста в столице Абхазии начались неделю назад. 15 ноября сторонники оппозиции прорвались в комплекс правительственных зданий и захватили его, потребовав отставки Бжании. Президент покинул Сухум, но остался в республике. 16 ноября Бжания выразил готовность уйти в отставку, но при условии ухода оппозиции из правительственного комплекса, а также анонсировал свое участие в президентских выборах 2025 г.
Поводом для волнений в Сухуме стало намерение властей принять новое инвестиционное соглашение с Россией, которое предполагает льготы для российских компаний в области недвижимости. Это вызывает недовольство значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция во время акций протеста в Сухуме называло инвестсогоашение «сговором олигархов» по обе стороны границы, но при этом заявляла, что протесты не являются антироссийскими.
Соглашение должны были ратифицировать 15 ноября, но беспорядки сорвали процедуру. После захвата правительственного комплекса власти пообещали отозвать инвестиционное соглашение.