Абхазия зависла в политическом транзите

Бжания 16 ноября заявил сторонникам в Тамыше о согласии досрочно уйти в отставку, если оппозиция покинет комплекс правительственных зданий. Оппозиция устами лидера организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинбы заявила, что покинет здания лишь с уходом Бжании. Президент при этом сказал, что будет баллотироваться на выборах в 2025 г. На время организации и проведения выборов Бжания предложил исполнять обязанности президента Абхазии вице-президенту Бадре Гунбе. Оппозиция 17 ноября согласилась с этим. Но в ночь на 18 ноября выдвинула через Ардзинбу новые условия: соглашаясь на Гунбу как временного президента, она требует распустить правительство и поставить премьером «своего человека», чтобы Бжания на выборах не использовал административный ресурс.