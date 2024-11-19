Абхазия зависла в политическом транзите

Абхазия зависла в политическом транзитеПрезидент Аслан Бжания готов уйти
Вечером 18 ноября правительство президента Абхазии Аслана Бжании сформировало делегацию для переговоров с захватившей в пятницу правительственные здания оппозицией, передает пресс-служба главы государства.
Вскоре президент провел совещание со своей администрацией, министрами и главами районов, обсудив вопросы стабильного энергоснабжения, функционирования объектов социнфраструктуры и соцвыплат. Место проведения совещания не уточнялось, но еще 15 ноября президент уехал из столицы в родовое село Тамыш восточнее Сухума. Поводом для протестов стала попытка принятия парламентом законопроекта, облегчающего работу российских инвесторов в республике, при этом протестующие подчеркивали, что они не выступают против России, и использовали российские флаги. Бжания называет текущий кризис попыткой госпереворота.
Бжания 16 ноября заявил сторонникам в Тамыше о согласии досрочно уйти в отставку, если оппозиция покинет комплекс правительственных зданий. Оппозиция устами лидера организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинбы заявила, что покинет здания лишь с уходом Бжании. Президент при этом сказал, что будет баллотироваться на выборах в 2025 г. На время организации и проведения выборов Бжания предложил исполнять обязанности президента Абхазии вице-президенту Бадре Гунбе. Оппозиция 17 ноября согласилась с этим. Но в ночь на 18 ноября выдвинула через Ардзинбу новые условия: соглашаясь на Гунбу как временного президента, она требует распустить правительство и поставить премьером «своего человека», чтобы Бжания на выборах не использовал административный ресурс.
Разрешения политического кризиса в Абхазии в ближайшие дни не предвидится, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев. По его словам, с 15 ноября в стране фактически установился режим безвластия. «Реальной власти не будет и у преемника президента. Очевидно, стороны начнут предметно договариваться, когда народ в полной мере ощутит отсутствие работы правительства», – полагает эксперт.
Текущий кризис назревал давно, продолжает завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. «Оппозиция добивается проведения досрочных выборов в начале весны, когда социально-бытовые проблемы достигают пика, и планирует провести голосование на комфортных для себя условиях, чтобы шансы оппозиционного кандидата были максимально высоки», – замечает он.
В текущей политической схватке, как и в предыдущих, происходит борьба кланов за распределение ресурсов, направляемых из России, считает Муханов. «Страна в социально-экономическом смысле бедная, основное средство к существованию для населения – доходы от туризма и торговля агропродуктами. За годы независимости никаких изменений политическая элита не проводила и не проводит», – говорит эксперт.
Но и власти, и оппозиция будут избегать сползания кризиса в кровопролитие, полагает Муханов. Эксперт напомнил, что Абхазия до сих пор не урегулировала отношения с Грузией. «Это предохранитель от гражданской войны. Стороны понимают, что политические сотрясения могут привести к ослаблению безопасности, поэтому не случайно власть и оппозиция сформировали переговорные группы, чтобы достичь соглашения», – объяснил эксперт.
Хотя в Абхазии фактически сорвали инвестсоглашение с Россией, Москва заняла позицию наблюдателя. Днем 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал критиковать стороны конфликта и лишь выступил «за скорейшую нормализацию обстановки в республике», выразив пожелание, чтобы «ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле».
Без запроса абхазских властей и оппозиции Москва не станет вмешиваться в политический процесс в Абхазии, уверен Муханов. По его словам, в абхазском обществе сформировался консенсус, что Россия остается ключевым гарантом безопасности республики и экономической стабильности. Не станут вмешиваться в абхазские внутренние дела и власти Грузии, несмотря на заявление поддерживающей грузинскую оппозицию президента Саломе Зурабишвили о «солидарности» с абхазской оппозицией, которое та мгновенно отвергла, продолжает Силаев. По его мнению, действия Тбилиси и далее ограничатся лишь заявлениями.
Переговоры представителей президента и оппозиции начались после 18.00 мск, сообщил местный Telegram-канал «Республика».