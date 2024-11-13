Чем вызваны протесты в Абхазии

Протесты оппозиции в Абхазии приурочены к намеченным на 2025 г. выборам президента и оппозиция заинтересована в срыве ратификации соглашения с Россией, что оставит в силе как минимум на зиму ограничения Москвы на финансирование и льготные поставки электричества, считает завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Традиционно именно осенью – зимой власть в Абхазии наиболее слаба (так как туристический сезон важно «не спугнуть»), и добиться ослабления и свержения власти легче всего в это время. Оппозиция опирается и на беспокойство населения по поводу потепления между Россией и Грузией. Кроме того, в Абхазии есть нежелание менять статус-кво экономической модели, основанной на дотациях из России и нахождении частного сектора в серой зоне. А обсуждаемые соглашения будут «обелять» ее. Это пугает людей в Абхазии: доходы от сдачи недвижимости, часто «трофейной» после грузино-абхазской войны 1992–1993-х гг., неформальны. «Это бьет по реальным доходам ряда абхазских семей. Хотя в долгосрочной перспективе это выгодно для экономического развития республики», – заключает Муханов.