Чем вызваны протесты в Абхазии

Чем вызваны протесты в АбхазииОппозиция пользуется опасениями в республике перед появлением девелоперов из России
Кульминацией серии протестов в Абхазии стало временное перекрытие 12 ноября трех мостов на центральной автотрассе. Демонстранты требовали отпустить пятерых задержанных оппозиционеров, выступивших накануне в парламенте против законопроекта о статусе «многофункциональных комплексов», этот термин появился в российско-абхазском соглашении от 30 октября. К вечеру 12 ноября всех задержанных отпустили, подтвердил «Ведомостям» лидер оппозиции Адгур Ардзинба.
Президент Абхазии Аслан Бжания еще 11 ноября провел экстренное заседание Совета безопасности, а 12 ноября обратился к нации, призвав не поддаваться на провокации. Ардзинба назвал в разговоре с «Ведомостями» действия властей «попыткой запугивания», на которую общество отреагировало перекрытием дорог. Что касается соглашения, Ардзинба напомнил, что между странами уже действует документ о взаимной защите и поощрении инвестиций от 2009 г., а в Абхазии есть закон об инвестиционной деятельности 2014 г. Он предусматривает льготы и гарантии иностранным инвесторам, в первую очередь российским. Такой подход работает успешно, считает Ардзинба, о чем говорит присутствие более 10 лет на абхазском рынке таких компаний, как «Мегафон», «Роснефть» и др.
Новое же соглашение, на взгляд оппозиции, «надстройка», которая обусловлена личными взаимоотношениями действующей власти с некими крупными бизнесменами извне – «олигархами». Они же, по мнению Ардзинбы, «лоббируют для себя дополнительные преференции», например отсутствие таких косвенных налогов, как НДС и таможенные платежи. «Но важно, что мы никогда не выступали против российских инвесторов и российских инвестиций. Я, будучи министром (с 2015 по 2020 г. – «Ведомости»), курировал это направление, и под моим контролем мы реализовывали крупные проекты», – уверяет Ардзинба.
10 ноября депутат Даут Хутаба назвал заинтересованной в законопроекте кубанскую компанию Mantera Group, которая, по данным РБК, связана с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. В августе 2022 г. представитель Mantera говорила «РИА Новости», что крупный премиум-отель на площади 10 га на первой береговой линии может появиться в Абхазии в течение пяти лет. «Но, безусловно, это все сейчас упирается в моменты законодательного регулирования, для того чтобы проект стал реализуем», – подчеркивала она.
Россия 1 сентября 2024 г. приостановила социальные выплаты бюджетникам этой страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил решение Москвы «балансом обязательств» по ранее достигнутым лидерами двух стран договоренностям. В конце августа абхазские Telegram-каналы Respublica и «Абхазский портал» опубликовали фото протокола со встречи замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака и Бжании (факт их встречи подтверждал МИД Абхазии). Среди прочего там говорилось о приостановке части соцвыплат до реализации соглашения о допуске российских инвесторов к проектам в республике.
Протесты оппозиции в Абхазии приурочены к намеченным на 2025 г. выборам президента и оппозиция заинтересована в срыве ратификации соглашения с Россией, что оставит в силе как минимум на зиму ограничения Москвы на финансирование и льготные поставки электричества, считает завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Традиционно именно осенью – зимой власть в Абхазии наиболее слаба (так как туристический сезон важно «не спугнуть»), и добиться ослабления и свержения власти легче всего в это время. Оппозиция опирается и на беспокойство населения по поводу потепления между Россией и Грузией. Кроме того, в Абхазии есть нежелание менять статус-кво экономической модели, основанной на дотациях из России и нахождении частного сектора в серой зоне. А обсуждаемые соглашения будут «обелять» ее. Это пугает людей в Абхазии: доходы от сдачи недвижимости, часто «трофейной» после грузино-абхазской войны 1992–1993-х гг., неформальны. «Это бьет по реальным доходам ряда абхазских семей. Хотя в долгосрочной перспективе это выгодно для экономического развития республики», – заключает Муханов.