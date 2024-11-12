Что известно о беспорядках в Абхазии

В посольство России в Абхазии не поступала информация о пострадавших во время беспорядков россиянах, сообщил его сотрудник в разговоре с ТАСС. По его словам, в диппредставительство обращаются с жалобами те, кто стоят в пробках – они просят прояснения ситуации. В целом представитель посольства оценил ситуацию как «не критичную».