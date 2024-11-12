Что известно о беспорядках в Абхазии

Что известно о беспорядках в АбхазииПротестующие выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией
В Абхазии 12 ноября начались акции протеста. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Соглашение подписали правительства России и Абхазии в конце октября. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, оно в том числе позволит привлечь дополнительные российские инвестиции и поспособствует развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства и туризма.
11 ноября, после внеочередной сессии парламента Абхазии, группа лиц совершила «противоправные действия в отношении депутата», сообщил ночью генпрокурор республики Адгур Агрба. По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали четверых человек. Их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы госбезопасности, требуя освободить задержанных.
Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц сообщил ТАСС, что задержанных пятеро, они – оппозиционные активисты, которые возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе. Оно было посвящено российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности. После их задержания представители оппозиции объявили об акциях протеста, которые прошли на площади Свободы в городе Сухум.
Ночью 12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности в связи с тем, что протестующие заблокировали республиканскую трассу. Они установили тракторы на двух мостах. Глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал, что задержание напавших на одного из депутатов парламента «спровоцировало массовый приход к зданию МВД и службе госбезопасности сторонников оппозиции». Председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия заявил, что произошедшее у ворот СГБ является массовыми беспорядками.
Рано утром председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба сообщил, что протестующие перекрыли три моста: Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский. Среди главных требований Ардзинба назвал освобождение «незаконно удерживаемых» активистов – только в этом случае люди разблокируют мосты. Он также заявил, что оппозиция будет добиваться приостановки российско-абхазского инвестиционного соглашения.
В связи с беспорядками Бжания выступил с обращением к гражданам. Он сообщил, что по его поручению проведены переговоры с жителями села Адзюбжа, в результате чего мост на реке Кодор разблокирован. «Руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги. В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверки», – сказал Бжания.
Около 12:00 мск начальник ГАИ Очамчырского района Эдик Какуридзе сообщил «Апсныпресс», что Кодорский мост открыт, машины беспрепятственно проезжают через него. Верхний Гумистинский мост заблокирован, по нему не могут проехать ни частные автомобили, ни общественный транспорт. Ардзинба сообщил «Ведомостям», что мосты через реку Гумиста будут заблокированы до освобождения задержанных активистов. По его словам, среди задержанных – член Центральной избирательной комиссии Абхазии и двое экс-депутатов.
В посольство России в Абхазии не поступала информация о пострадавших во время беспорядков россиянах, сообщил его сотрудник в разговоре с ТАСС. По его словам, в диппредставительство обращаются с жалобами те, кто стоят в пробках – они просят прояснения ситуации. В целом представитель посольства оценил ситуацию как «не критичную».