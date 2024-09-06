Как экономика Абхазии связана с Россией и почему об этом снова начали говорить

Абхазию, кроме этого, не касались запреты российского правительства на экспорт топлива за рубеж: республика находится в одном ряду исключений из этого эмбарго со странами ЕАЭС, Монголией, Узбекистаном и Южной Осетией, куда объемы поставок горючего были предварительно согласованы. На 2023 г. утвержденный объем нефтепродуктов на ввоз в республику составил 90 000 т. Из них 46 000 т бензина с октановым числом менее 95, 13 000 т бензина с октановым числом менее 95 или более, но менее 98, 20 000 т дизельного топлива, 7000 т битума. На 2024 г. объем был согласован уже на 103 000 т бензина (АИ-92, АИ-95) и 30 000 т дизтоплива.