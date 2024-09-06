Как экономика Абхазии связана с Россией и почему об этом снова начали говорить

Как экономика Абхазии связана с Россией и почему об этом снова начали говоритьЗа полтора десятка лет финансовая помощь Москвы Сухуму превысила 110 млрд рублей
Россия с 1 сентября 2024 г. приостановила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Об этом 3 сентября рассказал министр иностранных дел республики Сергей Шамба. По его словам, это произошло на фоне того, что за последнее время накопилось много недовольства «у союзников», и поэтому с Москвой «взаимоотношения значительно изменились».
«Ведомости» разбирались, как Абхазия зависит от российской финансовой помощи, как связаны экономики двух стран, и почему Москва пошла на такой демонстративный шаг и именно сейчас.
«Баланс обязательств»
По словам Шамбы, вопрос российско-абхазских отношений и связанных с ними проблем обсуждался президентом Абхазии Асланом Бжанией с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком в конце августа. «Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября», – пояснил министр (цитата по пресс-службе МИД Абхазии). В числе санкций он назвал остановку «социального финансирования», которое «касается врачей, учителей, силовых структур и прочего», но не уточнил сумм.
Позже, в вышедшем уже 5 сентября интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров также объяснил решение Москвы по остановке выплат Сухуму «балансом обязательств» по ранее достигнутым лидерами двух стран договоренностям. «Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», – пояснил он.
При этом еще в конце августа абхазские Telegram-каналы Respublica и «Абхазский портал» опубликовали фото протокола со встречи Козака и Бжании, где был ряд пунктов. Первый – о приостановке соцвыплат до ратификации Сухумом соглашения о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, а также до обеспечения реализации соглашения о допуске российских инвесторов к проектам в республике и снятии ограничений для инвесторов на рынке недвижимости. Второй оговаривал поставки электроэнергии зимой и осенью из России по рыночным ценам. Третий пункт – требование Москвы дать информацию об абхазских депутатах с гражданством России, действующих в ущерб российским интересам и двусторонним отношениям для лишения их этого гражданства.
А в феврале 2024 г. стало известно о срыве соглашения между МВД Абхазии и Росгвардией о сотрудничестве. Причиной стали протесты абхазской оппозиции, увидевшей в этом нарушение суверенитета страны.
Сколько в Абхазии российских граждан
Массовая выдача российских паспортов в Абхазии началась в 2002 г. – за шесть лет до нападения Грузии на Цхинвал, после чего РФ признала независимость и Южной Осетии, и Абхазии. Право на двойное гражданство было закреплено соответствующим абхазским законом в 2006 г. По состоянию на 2023 г. в Абхазии числилось 130 000 граждан России. С 2009 г. для граждан России и Абхазии действует безвизовый режим поездок по внутренним паспортам. А в 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения 2022 г. о двойном гражданстве, позволяющего совершеннолетним гражданам России, имевшим этот статус с 26 августа 2008 г., в свою очередь, получать абхазский паспорт.
В середине июля аппарат президента Абхазии все же внес в абхазский парламент так называемый закон об апартаментах – о строительстве на востоке Абхазии 30 000 квартир и домов с их продажей иностранцам для наполнения госбюджета. Оппозиция и общественники сочли такую перспективу угрозой для демографического баланса в стране, где сейчас половину от 243 000 населения составляют этнические абхазы (в советское время их доля составляла лишь 17%. – «Ведомости»). После акций протеста 25 июля закон был отозван по запросу депутатов Беслана Эмурхба, Алхаса Акаба, Германа Качарава и Резо Зантария.
Как Россия поддерживала Абхазию
В феврале 2024 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова в отчете об отношениях с Абхазией упомянула, что российские власти в 2023 г. продолжали помогать «абхазским друзьям в государственном строительстве, обеспечении безопасности, социально-экономическом развитии». Денежного выражения этого содействия Захарова не называла.
В августе 2023 г. тогдашний министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что с момента признания Россией независимости республики, то есть за 15 лет, Москва дала около 110 млрд руб. финансовой помощи. Из них, по словам Ардзинбы, около 30 млрд руб. – это инвестиционная программа, так называемые бюджетные инвестиции. В середине августа 2024 г. заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач говорил, что на тот момент с участием российских инвесторов в Абхазии реализовывались инвестпроекты на сумму более 17 млрд руб.
Как сообщал Ардзинба, еще 40 млрд руб. – это заработные платы, то есть зарплаты бюджетников. Пенсионные выплаты, по его словам, составили за 15 лет еще 40 млрд руб., и в среднем расходы на выплату 24 400 жителям Абхазии пенсий из бюджета России составляли 4 млрд руб. ежегодно из расчета базовой пенсии в республике в 500 руб. ежемесячно.
При этом весь общий объем консолидированного госбюджета Абхазии на 2023 г. после коррекции в ноябре того же года по доходам составил 13,6 млрд руб, по расходам – 15,93 млрд руб., то есть дефицит составил более 2,3 млрд руб.
Торговля, энергия и российские туристы
В 2023 г., согласно отчету первого зампреда государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии Алиаса Лабахуа, на Россию пришлось 72% товарооборота республики. Общий объем торгового оборота в 2023 г. составил 49 млрд руб. (импорт – 41,7 млрд руб., экспорт – 7,3 млрд руб.). По сравнению с предыдущим годом рост товарооборота составил 11%. В первом полугодии 2024 г. торговля Абхазии с Россией, по заявлению Вольвача, составила 16 млрд руб.
А в середине июля 2024 г. правительство России поддержало просьбу Абхазии об отмене повышенных таможенных пошлин в отношении определенных категорий товаров, экспортируемых в республику. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, под эту категорию попали 47% ввозимых с российской стороны товаров. В денежном выражении оценка не называлась. 3 сентября Вольвач пояснил, что речь идёт об экспорте рыбы, фруктов, овощей, строительных материалов, товаров бытового потребления, нефтепродуктов, пластмасс, изделий из алюминия и черных металлов
Абхазию, кроме этого, не касались запреты российского правительства на экспорт топлива за рубеж: республика находится в одном ряду исключений из этого эмбарго со странами ЕАЭС, Монголией, Узбекистаном и Южной Осетией, куда объемы поставок горючего были предварительно согласованы. На 2023 г. утвержденный объем нефтепродуктов на ввоз в республику составил 90 000 т. Из них 46 000 т бензина с октановым числом менее 95, 13 000 т бензина с октановым числом менее 95 или более, но менее 98, 20 000 т дизельного топлива, 7000 т битума. На 2024 г. объем был согласован уже на 103 000 т бензина (АИ-92, АИ-95) и 30 000 т дизтоплива.
Также до 1 сентября Россия в осенне-зимние периоды осуществляла бесплатные поставки электроэнергии в Абхазию. Только в соответствующие сезоны с 2020 г. по первый квартал 2023 г. бесплатные поставки стоили Москве 6 млрд руб., сообщала министр экономики республики Кристина Озган. На коммерческой основе поставки совершались для покрытия дефицита, как, например, в ноябре 2023 г. Всего в 2023 г., по данным абхазского РУП «Черноморэнерго», энергопотребление страны составило 2,6 млрд кВт ч. Из них от единственной питающей республику Ингурской ГЭС – 1,8 млрд кВт ч, по перетоку из России – 789 млн кВт ч.
Россия также является и ключевым направлением въездного туризма Абхазии, что тесно связано с инвестпроектами в области недвижимости. Как заявил в мае 2024 г. заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц, этом году страна «ждет» 1,7 млн российских туристов. В 2023 г. их было 1,4 млн. По словам начальника отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии минтуризма республики Инара Бения, в 2022 г. в Абхазию приехали 1,1 млн россиян.
Цена негибкости
Как можно видеть даже на основании открытых данных, финансовая и экономическая зависимость Абхазии очень большая, с учетом того, что фактически из крупных игроков на международной арене только Москва признала независимость Сухума и оказывает ему колоссальную поддержку, отмечает завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Соответственно, продолжает он, какие-то более или менее юридически обоснованные отношения могут быть у Абхазии только с Россией. Москва, по словам Притчина, не только является финансовым донором и основным торговым партнером, но еще и обеспечивает функционирование абхазских и своих вооруженных сил в республике, будучи также и донором безопасности.
«То есть Россия и гарант суверенитета, и основной спонсор. Сложность заключается в том, что Абхазия даже в таких, казалось бы, совершенно зависимых и уязвимых отношениях умудряется быть максимально негибкой в отношении России», – отмечает Притчин.
Одним из самых ярких свидетельств этой негибкости эксперт называет то, что российским инвесторам и гражданам из-за противодействия части местных элит и общества невозможно получить легальную возможность владеть недвижимостью в Абхазии. »Так абхазы закрывают и защищают свой рынок. Тем не менее, с учетом наших союзнических отношений это выглядит несколько странно», – констатирует Причин.
Но сейчас важно учитывать потепление отношений России с Грузией, рост объемов взаимной торговли двух стран, туризма, параллельного импорта при отказе Тбилиси от введения антироссийских санкций. «Поэтому с учетом и боевых действий на Украине, и всей сложной международной обстановки Россия начала проводить, скажем так, оценку целесообразности тех или иных своих внешнеэкономических инициатив и форм поддержки Грузии», – полагает Притчин.