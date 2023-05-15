Прямые рейсы между Москвой и Тбилиси откроют с 19 мая

Прямые рейсы между Москвой и Тбилиси откроют с 19 маяИх будет выполнять авиакомпания «Азимут», заявки поданы еще от пяти компаний
Российская авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на прямые рейсы из московского аэропорта «Внуково» в Тбилиси с 19 мая. Это следует из информации на сайте авиаперевозчика.
Цена перелета в одну сторону – от 17 148 руб. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию для уточнения подробностей.
Днем 15 мая глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили сообщил телеканалу IMEDI, что российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение от властей Грузии на выполнение полетов в республику с 17 мая. «Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это Azimuth Airlines, которая уже с 17 мая может совершать полеты. <...> Это будут чартерные полеты», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Давиташвили, сейчас авиавласти Грузии рассматривают заявки еще от пяти авиакомпаний, включая грузинскую Georgian Airways.
«Ведомости» направили запрос в Росавиацию.
Ранее допуск к регулярным рейсам из Москвы в Тбилиси с максимальной частотой 21 раз в неделю запросила авиакомпания Red Wings. Перевозчик также подал заявку на рейсы в Тбилиси из Самары и Казани с частотой семь раз в неделю. Об этом 11 мая сообщила Росавиация в материалах к заседанию межведомственной комиссии. Заявку также подала авиакомпания «Ираэро», сообщил РБК замгендиректора перевозчика Сергей Крупнов. По его словам, перевозчик планирует летать семь раз в неделю из Москвы в Тбилиси и в Батуми.
Представитель Минтранса 10 мая говорил «Ведомостям», что отечественные авиакомпании будут осуществлять семь прямых рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно. Представитель ведомства при этом уточнил, что полеты «будут выполняться на воздушных судах (ВС) отечественного производства».
Единственный российский самолет, которым сейчас располагают авиакомпании, – SSJ100. Крупнейшими эксплуатантами этого судна являются авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») – 77 таких ВС, Red Wings – 19 лайнеров, «Азимут» – 18 самолетов и «Ираэро» – семь судов. «Ведомости» направили запросы в эти авиакомпании.
По словам собеседника «Ведомостей», близкого к авиавластям России, у «Азимута» уже есть допуск, полученный еще в 2019 г., и он не отзывался. Он добавил, что тогда не только «Азимут» получал допуски на рейсы в Грузию «про запас» (также это сделала, например, S7), хотя полеты фактически не выполнялись. Ближайшее заседание межведомственной комиссии, на которой в том числе будут распределены допуски на перелеты в Грузию, по его словам, назначено на 19 мая. Он не исключил, что в ближайшие недели полеты между РФ и Грузией будет выполнять только «Азимут».
Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет на полеты в Грузию для российских перевозчиков, действовавший с 2019 г., а также отменил визовый режим с этой страной (исключая случаи въезда с целью трудовой деятельности).
После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение властей РФ провокацией и неприемлемым на фоне продолжения военной операции на Украине. В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал решение России отменить визы и возобновить авиасообщение.
После запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией в 2019 г. россияне попадали в Грузию через наземную границу или «транзитом» через Ереван. До введения запрета в Грузию в 2018 г. приехали 1,4 млн россиян, в январе – июне 2019 г. – 691 600 российских туристов, сообщала Национальная ассоциация туризма Грузии.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что место на этом направлении благодаря его высокой востребованности найдется помимо «Азимута» и для других авиакомпаний. По словам эксперта, как быстро будет расти количество рейсов, будет зависеть от договоренности властей России и Грузии. Пантелеев прогнозирует, что уже к осени авиасообщение между странами расширят за счет частоты рейсов и вылета из регионов – например, Санкт-Петербурга и Сочи.