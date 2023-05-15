Прямые рейсы между Москвой и Тбилиси откроют с 19 мая

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к авиавластям России, у «Азимута» уже есть допуск, полученный еще в 2019 г., и он не отзывался. Он добавил, что тогда не только «Азимут» получал допуски на рейсы в Грузию «про запас» (также это сделала, например, S7), хотя полеты фактически не выполнялись. Ближайшее заседание межведомственной комиссии, на которой в том числе будут распределены допуски на перелеты в Грузию, по его словам, назначено на 19 мая. Он не исключил, что в ближайшие недели полеты между РФ и Грузией будет выполнять только «Азимут».