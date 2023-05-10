Как власти и отрасль отреагировали на снятие запрета на полеты в Грузию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают, что первые регулярные рейсы в Грузию могут возобновиться до конца мая. «Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем в ближайшие дни. И самое главное – будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы. В любом случае российской туриндустрии Грузия интересна и нужна», – сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян (цитата по «РИА Новости»).