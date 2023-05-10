Российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю

Визовый режим для грузинских граждан был введен Россией в 2000 г. Через восемь лет, в 2008 г., Грузия разорвала дипотношения с РФ на фоне военного конфликта в Южной Осетии. При этом в 2012 г. Тбилиси отменил визовый режим для россиян – сейчас граждане России могут находиться в стране без визы до 360 дней. В конце 2015 г. Москва облегчила визовый режим с Грузией.