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Российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю

Запрет на полеты в Грузию, действовавший с 2019 года, отменен
Максим Цуланов
Shakh Aivazov / AP Photo

Российские авиакомпании начнут совершать перелеты между Москвой и Тбилиси по семь раз в неделю, сообщили «Ведомостям» в Министерстве транспорта. Ранее указ о возобновлении авиасообщения подписал президент России Владимир Путин.

Сейчас перевозчики занимаются подготовкой к возобновлению полетов, после чего отечественные авиакомпании начнут совершать семь прямых рейсов из столиц. В транспортном ведомстве отметили, что перелеты будут осуществляться на судах российского производства.

«Принципиальный подход российской стороны состоит в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений», – добавили в Минтрансе.

После опубликованных указов президента, один из которых возобновляет сообщение между странами, а второй отменяет визовый режим для граждан Грузии с 15 мая, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что первые рейсы в Грузию могут быть запущены уже до конца этого месяца.

Министерство иностранных дел России в свою очередь отменило рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в страну. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также объяснила это тем, что принятые меры «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений».

Ранее по теме: МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Грузию

В то же время грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала упразднение запрета неприемлемым, пока продолжается военная операция России на Украине.

«Очередная российская провокация! Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — написала она в Twitter.

Визовый режим для грузинских граждан был введен Россией в 2000 г. Через восемь лет, в 2008 г., Грузия разорвала дипотношения с РФ на фоне военного конфликта в Южной Осетии. При этом в 2012 г. Тбилиси отменил визовый режим для россиян – сейчас граждане России могут находиться в стране без визы до 360 дней. В конце 2015 г. Москва облегчила визовый режим с Грузией.

Запрет на полеты российских авиакомпаний и реализацию российскими туроператорами туров в Грузию был введен несколько лет назад – 21 июня 2019 г. Поводом для такого решения стали протесты у здания грузинского парламента в Тбилиси на фоне поведения депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Гаврилов утверждал, что его пригласили занять это место.

В начале этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Он отметил, что в 2022 г. ВВП Грузии вырос на 10% «в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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