Как отразится на рынке продление запрета на экспорт бензина

Как отразится на рынке продление запрета на экспорт бензинаЭто позволит сбить оптовые цены, но может создать трудности для отдельных НПЗ
Правительство России продлит запрет на экспорт бензина на сентябрь и октябрь. Об этом сообщил журналистам 31 июля в Госдуме первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
«Принято принципиальное решение ограничить экспорт на сентябрь – октябрь, чтобы подстраховаться. Это касается бензина. По дизелю сейчас таких мер не требуется», – сказал он.
При этом бензин АИ-95, по словам Сорокина, почти не экспортируется из России. Там фактически «ноль экспорта», подчеркнул он. За рубеж российскими компаниями поставляется, как уточнил Сорокин, либо АИ-92 либо «некондиционный бензин» (ниже 5-го экологического класса. – «Ведомости»).
Ранее правительство ввело эмбарго на вывоз из страны бензина сроком на полгода с 1 марта. Но спустя два месяца вновь временно разрешило поставки – с середины мая по конец июня, затем разрешение было продлено также на июль.
Вице-премьер России Александр Новак 23 июля говорил, что запрет на экспорт бензина из России «автоматически возобновится» с 1 августа, а решение о продлении эмбарго на на сентябрь – октябрь обсуждается. Сорокин пояснил, что снятия запрета на экспорт в последнем летнем месяце не будет, чтобы избежать риска возникновения дефицита топлива во время сезона ремонтов НПЗ.
Он также заявил, что Минэнерго продолжит работать над тем, чтобы «ограничить потенциал» для вывоза дизеля для непроизводителей («Ведомости» писали об этой инициативе 14 июня). Речь, по словам чиновника, идет в том числе о поставках на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Сорокин подтвердил, что «серый» экспорт, хоть и в меньшем объеме, чем в прошлом году, все еще сохраняется. Для борьбы с перекупщиками, которые продают за рубеж моторное топливо, за которое уже заплачен демпфер (бюджетные компенсации для НПЗ, нивелирующие разницу между внутренними и экспортными ценами нефтепродуктов), правительство подняло вывозные пошлины для непроизводителей с 20 000 до 50 000 руб. за тонну. Но это не помогло решить проблему, говорили «Ведомостям» источники среди трейдеров.
Сейчас несмотря на трудности в начале года, включая ряд незапланированных остановок на НПЗ, среднесуточная переработка нефти в стране, по словам Сорокина, на 4% превышает показатель июля 2023 г. Абсолютные цифры он не привел. Основная доля первичной переработки, отмечает он, обеспечивается вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК). «По отгрузкам бензина на внутренний рынок мы сейчас находимся на 5% выше июля 2023 г., по дизелю – на 14% выше», – сказал первый замминистра. Объем экспорта, по данным чиновника, в июле снизился на 33% к предыдущему месяцу. По запасам бензина, по словам Сорокина, удалось создать хороший резерв – «на процент выше, чем в начале лета».
Сорокин также заявил «Ведомостям», что Минэнерго поддерживает сохранение третьей очереди приоритета при перевозке по железной дороге для нефтепродуктов после 1 сентября. С этой даты начнут действовать новые правила недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре, предусматривающие снижение приоритетности для них до шестой очереди и ниже. Ранее источник говорил «Ведомостям», что на совещании у вице-премьера Александра Новака 29 июля предложение продлить высокий приоритет перевозки нефтепродуктов не вызвало возражений у участников – Минэнерго, Минтранса и ФАС (см. публикацию от 30 июля). «Необходимо сохранять приоритет перевозки нефтепродуктов, но не за счет других грузов», – подчеркнул Сорокин.
Зам председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев напоминает, что сейчас по железной дороге в первую очередь везут экспортные и транзитные грузы, в то время как проблемы возникают с перевозкой топлива внутри РФ. В новых ПНД, по его мнению, необходимо снизить приоритет экспортных поставок, что поможет насытить топливом внутренний рынок.
Запрет на экспорт бензина вводился правительством на фоне проблем с обеспечением горючим внутрироссийского рынка (в том числе сложностями с поставками по железной дороге) и на фоне резкого роста оптовых цен. Снятие запрета на июль спровоцировало очередной взлет цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Стоимость бензина марки АИ-95 на прошлой неделе обновила рекорд 2024 г., превысив 75 000 руб./т. 31 июля тонна бензина этой марки торгуется по 73 505 руб. С начала месяца АИ-95 подорожал на бирже почти на 14%. Оптовая цена АИ-92 в июле выросла на 5,4%, достигнув 55 378 руб./т.
Бензин в рознице, согласно последним данным Росстата, за неделю с 16 по 22 июля АИ-92 подорожал на 0,5% за неделю, а с начала года прибавил 4,7%. В среднем литр топлива стоил 52 руб. 44 коп. АИ-95 в рознице за неделю подорожал на 0,6%, с начала года на – 4,7%. Литр этого вида топлива в среднем стоил 57,64 руб.
Главный стратег ИК «Вектор Икс» Максим Худалов отмечает, что сохранение запрета на экспорт горючего на август, а также сентябрь-октябрь позволит остановить рост цен в опте. Есть надежда, что запрет экспорта позволит вернуть оптовую цену АИ-95 в рамки 60-63 000 руб. за тонну, а АИ-92 – 50 000-52 000 руб., добавляет он. Потребление бензина в России, по его оценкам, останется на уровне 2023 г. в 36 млн т, а производство по итогам года составит около 44 млн т.
Сорокин заявил журналистам, что модернизация российских НПЗ позволит нарастить выпуск бензина до 48-50 млн т в год. «По дизелю будет плюс 15-20 млн т», – добавил он.
Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов добавляет, что сохранение правительством запрета на экспорт бензина на август-октябрь, скорее всего, не создает рисков риска затоваривания рынка «во всероссийском масштабе». В стране все еще сохраняется дефицит топлива, поясняет он. Эта проблема, по мнению эксперта, была во многом «искусственно создана» за счет несвоевременной подачи вагонов на сети РЖД. Проблема затоваривания хранилищ топлива, по мнению Котова, может оказаться актуальной для НПЗ, традиционно ориентированных на экспорт – Киришского (принадлежит «Сургутнефтегаза») и Орского («Фортеинвест»).