Как отразится на рынке продление запрета на экспорт бензина

Он также заявил, что Минэнерго продолжит работать над тем, чтобы «ограничить потенциал» для вывоза дизеля для непроизводителей («Ведомости» писали об этой инициативе 14 июня). Речь, по словам чиновника, идет в том числе о поставках на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Сорокин подтвердил, что «серый» экспорт, хоть и в меньшем объеме, чем в прошлом году, все еще сохраняется. Для борьбы с перекупщиками, которые продают за рубеж моторное топливо, за которое уже заплачен демпфер (бюджетные компенсации для НПЗ, нивелирующие разницу между внутренними и экспортными ценами нефтепродуктов), правительство подняло вывозные пошлины для непроизводителей с 20 000 до 50 000 руб. за тонну. Но это не помогло решить проблему, говорили «Ведомостям» источники среди трейдеров.