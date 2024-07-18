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Бензин есть

Можно планировать летние автопутешествия: топливо на АЗС будет, а рост цен не превысит инфляцию
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Из каждого устройства, способного передавать информацию, граждане нашей страны в ежедневном режиме слышат новости о растущих оптовых ценах на нефтепродукты. Потом эта информация становится темой для разговоров с коллегами, соседями и родственниками. Обсуждается рост цен, вспоминают, на какой АЗС цены на 10 коп. дешевле и на какую сумму можно было заправить полный бак 10 или 20 лет назад. Безусловно, СМИ нужны информационные поводы. Рост стоимости бензина – это популярная тема, волнующая всех. Даже если гражданин не автолюбитель, он понимает, что за ростом бензина растут затраты на доставку. А в современном мире значительная часть товаров не производится в месте потребления или рядом. Автомобильный транспорт всегда присутствует при доставке – если не полностью, то последняя миля до магазина точно.

Таким образом, основания для беспокойства граждан есть – с точки зрения информационного повода. Однако есть ли они на самом деле, чего ожидать потребителям и какие биржевые цены могут стать критичными для АЗС?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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