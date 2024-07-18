Бензин есть

Из каждого устройства, способного передавать информацию, граждане нашей страны в ежедневном режиме слышат новости о растущих оптовых ценах на нефтепродукты. Потом эта информация становится темой для разговоров с коллегами, соседями и родственниками. Обсуждается рост цен, вспоминают, на какой АЗС цены на 10 коп. дешевле и на какую сумму можно было заправить полный бак 10 или 20 лет назад. Безусловно, СМИ нужны информационные поводы. Рост стоимости бензина – это популярная тема, волнующая всех. Даже если гражданин не автолюбитель, он понимает, что за ростом бензина растут затраты на доставку. А в современном мире значительная часть товаров не производится в месте потребления или рядом. Автомобильный транспорт всегда присутствует при доставке – если не полностью, то последняя миля до магазина точно.