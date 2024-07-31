Минэнерго России продлило запрет экспорта бензина на сентябрь и октябрь
Экспорт бензина из России будет запрещен в августе, ограничение также продлевается на сентябрь и октябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина.
По словам Сорокина, решение принято принципиально, «чтобы подстраховаться».
23 июля вице-премьер России Александр Новак сообщал, что запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа. На тот момент кабмин рассматривал возможность продлить ограничение на сентябрь – октябрь.
Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода начал действовать 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступала за возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа. По утверждению ведомства, ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. В Минэнерго предлагали продлить запрет на сентябрь и октябрь. В министерстве отмечали, что с ноября по декабрь 2024 г. можно оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов, чтобы не допустить «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка России, а также «нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».