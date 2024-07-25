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Новак: кабмин не планирует запрет экспорта дизтоплива

Ведомости

Правительство России не планирует вводить запрет на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет «РИА Новости».

«Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная», – сказал Новак, добавив, что об отдельном запрете не зимний дизель говорить пока рано.

Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили разрешение до 31 июля 2024 г. 23 июля Новак сообщил, что запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа.

За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступала ФАС России. В ведомстве объяснили, что ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. В Минэнерго предложили продлить запрет на сентябрь и октябрь. В ведомстве считают, что с ноября по декабрь 2024 г. можно оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов, чтобы не допустить «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка России, а также «нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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