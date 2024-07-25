Новак: кабмин не планирует запрет экспорта дизтоплива
Правительство России не планирует вводить запрет на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет «РИА Новости».
«Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная», – сказал Новак, добавив, что об отдельном запрете не зимний дизель говорить пока рано.
Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили разрешение до 31 июля 2024 г. 23 июля Новак сообщил, что запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа.
За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступала ФАС России. В ведомстве объяснили, что ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. В Минэнерго предложили продлить запрет на сентябрь и октябрь. В ведомстве считают, что с ноября по декабрь 2024 г. можно оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов, чтобы не допустить «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка России, а также «нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».