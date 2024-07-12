ФАС выступила за запрет экспорта бензина с августа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается», – подчеркнули в службе.
В ФАС пояснили, что такое ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, мера поможет сохранить ценовую стабильность и доступность топлива.
Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили разрешение до 31 июля 2024 г.
В конце июня «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что в сохранении экспорта, в первую очередь, заинтересован «Сургутнефтегаз». Нефтекомпания поставляет за рубеж наиболее значительные объемы моторного топлива – бензина и дизеля.