Правительство России на месяц продлило разрешение на экспорт бензина

Биржевые индексы на СПбМТСБ по бензину АИ-92 выросли с начала года на 29% до 52 525 руб./т на 24 июня, по АИ-95 – на 46% до 63 416 руб./т. Ценовой пик по этим видам топлива пришелся на 18 марта, когда тонна 92-го бензина торговалась по 54 155 руб., 95-го стоила 66 894 руб. Тогда же наблюдалась максимальная в этом году оптовая цена на летний дизель – 65 980 руб. С начала года дизтопливо на бирже подорожало на 16% до 59 822 руб.