Правительство России на месяц продлило разрешение на экспорт бензина
Правительство продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля 2024 г. Соответствующее постановление размещено на портале опубликования правовых актов.
Министр энергетики России Сергей Цивилев уточнил, что меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность и позволили насытить внутренний рынок, поэтому было принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина.
«Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации, дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка», – цитирует слова министра Минэнерго РФ.
Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Спустя два месяца он был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по 30 июня.
28 июня собеседники «Ведомостей», знакомые с ходом консультаций в правительстве, сообщили, что кабмин продлит разрешение на экспорт бензина до конца июля.
По словам источника, в сохранении экспорта в первую очередь заинтересован «Сургутнефтегаз», эта нефтекомпания поставляет за рубеж наиболее значительные объемы моторного топлива – бензина и дизеля. Это логично, поскольку принадлежащий ей Киришский НПЗ (ООО «Киришинефтеоргсинтез» мощностью переработки более 21 млн т в год) в Ленинградской области изначально строился с прицелом на экспортный рынок.
Биржевые индексы на СПбМТСБ по бензину АИ-92 выросли с начала года на 29% до 52 525 руб./т на 24 июня, по АИ-95 – на 46% до 63 416 руб./т. Ценовой пик по этим видам топлива пришелся на 18 марта, когда тонна 92-го бензина торговалась по 54 155 руб., 95-го стоила 66 894 руб. Тогда же наблюдалась максимальная в этом году оптовая цена на летний дизель – 65 980 руб. С начала года дизтопливо на бирже подорожало на 16% до 59 822 руб.
Согласно данным Минэнерго, на конец мая товарные запасы дизтоплива в России составляли 3,4 млн т, бензина – 2 млн т.