Правительство России на месяц продлит разрешение на экспорт бензина

Правительство России на месяц продлит разрешение на экспорт бензинаНо поставки дизеля за рубеж для перекупщиков могут запретить на полгода
Правительство продлит разрешение на экспорт бензина до конца июля. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомые с ходом консультаций в кабмине.
Близкий к правительству источник утверждает, что официально об этом может быть объявлено уже в пятницу, 28 июня.
Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца он был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по 30 июня. Таким образом, до 1 июля у правительства остается всего несколько дней, чтобы принять решение о его продлении либо непродлении.
В сохранении экспорта, отмечает источник, в первую очередь заинтересован «Сургутнефтегаз», именно эта нефтекомпания поставляет за рубеж наиболее значительные объемы моторного топлива – бензина и дизеля. Это логично, поскольку принадлежащий ей Киришский НПЗ (ООО «Киришинефтеоргсинтез» мощностью переработки более 21 млн т в год) в Ленинградской области изначально строился с прицелом на экспортный рынок, добавляет он.
Собеседник в одной из трейдерских структур говорит, что решение о продлении экспорта правительство примет, исходя из «обстановки на рынке». В данном случае ключевая роль у Минэнерго – именно оно должно оценить риски с точки зрения текущих запасов топлива и ценовой динамики, поясняет он.
Биржевые индексы на СПбМТСБ по бензину АИ-92 выросли с начала года на 29% до 52 525 руб./т на 24 июня, по АИ-95 - на 46% до 63 416 руб./т. Ценовой пик по этим видам топлива пришелся на 18 марта, когда тонна 92-го бензина торговалась по 54 155 руб., 95-го стоила 66 894 руб. Тогда же наблюдалась максимальная в этом году оптовая цена на летний дизель – 65 980 руб. С начала года дизтопливо на бирже подорожало на 16% до 59 822 руб.
На конец мая, по данным Минэнерго, товарные запасы дизтоплива в стране составляли 3,4 млн т, бензина – 2 млн т. «Ведомости» направили уточняющие вопросы в министерство.
Кроме того, как писали «Ведомости», правительство в ближайшее время может принять решение о полном запрете поставок за рубеж дизельного топлива, купленного на бирже (см. публикацию от 14 июня). Сейчас для непроизводителей действует заградительная пошлина в 50 000 руб./т. Но эта мера, по словам собеседников «Ведомостей», оказалась неэффективной. Участники рынка, включая трейдеров, различными способами обходят этот запрет и пошлину не платят.
Один из источников уточняет, что обсуждается запрет поставок дизеля непроизводителями с 1 июля по 31 декабря. Другой говорит, что, действительно, речь идет о сроке в полгода, но эмбарго может вступить в силу позднее из-за процедур согласования нормативного акта. В середине июня в пресс-службе Минэнерго подтверждали «Ведомостям», что его проект предстоит одобрить Минфину, Минэку и ФТС. Один из собеседников напоминает, что запрет на вывоз дизеля поддерживает ФАС.
«Ведомости» направили запросы в указанные выше министерства и аппарат вице-премьера Александра Новака, курирующего в том числе ТЭК.
Обсуждение запрета на экспорт дизеля, по мнению гендиректора Open Oil Market Сергей Терешкина, связано в первую очередь с тем, что прирост цены на это моторное топливо превышает общие темпы инфляции. По данным Росстата, годовой прирост цен на дизель по итогам мая 2024 г. составил 11,6%, а годовая инфляция – 8,3%, указывает он. Терешкин добавляет, что в последние полтора месяца темпы прироста розничных цен на нефтепродукты ускорились. На неделе с 13 по 20 мая, по данным Росстата, стоимость бензина и дизельного топлива, по его словам, выросла лишь на 0,1%, а с 18 по 24 июня бензин на АЗС подорожал уже на 0,4%, дизтопливо – на 0,2%. Средняя стоимость бензина АИ-92 на 24 июня, согласно последним данным Росстата, составляла 51,56 руб. за литр, АИ-95 – 56,41 руб., дизельного топлива – 65,71 руб.
При этом риск дефицита топлива, по оценкам эксперта, наблюдается только по бензину, по дизелю таких рисков нет. Согласно последним доступным данным Росстата, производство автомобильного бензина в РФ на неделе с 13 по 19 мая составило 106 000 т в сутки, выпуск дизеля – 223 000 т, констатирует он. Для сравнения: по данным ЦДУ ТЭК, среднесуточный объем поставок бензина с российских НПЗ на внутренний рынок в I квартале 2024 г. составили 104 000 т, дизеля – 149 000 т.
Зампред правления ассоциации «Надежный партнер» (объединение поставщиков и производителей энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает, что стоило бы сохранить запрет экспорта автомобильных бензинов на июль и август – сезон отпусков, на который приходится пик потребления. «Несмотря на сохраняющуюся рентабельность реализации топлива на АЗС, мелкооптовые цены могут повторить динамику крупного опта», – предупреждает он. Эксперт напоминает, что активный рост оптовой стоимости горючего наблюдался вплоть до марта, когда «наконец включился режим запрета экспорта». После этого стоимость бензина и дизеля в опте пошла вниз, к концу апреля АИ-92 подешевел до 47 083 руб./т, АИ-95 – 53 264 руб./т.
Механизм запрета экспорта моторного топлива уже применялся правительством осенью 2023 г., но действовал недолго – с конца сентября по середину ноября. Для дизтоплива на фоне рисков переполнения хранилищ послабления сделали еще раньше – уже с октября НПЗ разрешили экспорт при условии, что не менее 50% от объема производства будет отгружаться на внутренний рынок. Эмбарго вводилось для того, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и сбить цены в опте, которые давили на стоимость в рознице (на АЗС). Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке моторного топлива власти тогда также предприняли и другие важные шаги – подняли выплаты нефтяникам в рамках механизма демпфера (бюджетные компенсации для НПЗ, нивелирующие разницу между внутренними и экспортными ценами нефтепродуктов) и увеличили нормативы объемов торгов на товарной бирже СПбМТСБ.