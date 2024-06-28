Правительство России на месяц продлит разрешение на экспорт бензина

Механизм запрета экспорта моторного топлива уже применялся правительством осенью 2023 г., но действовал недолго – с конца сентября по середину ноября. Для дизтоплива на фоне рисков переполнения хранилищ послабления сделали еще раньше – уже с октября НПЗ разрешили экспорт при условии, что не менее 50% от объема производства будет отгружаться на внутренний рынок. Эмбарго вводилось для того, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и сбить цены в опте, которые давили на стоимость в рознице (на АЗС). Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке моторного топлива власти тогда также предприняли и другие важные шаги – подняли выплаты нефтяникам в рамках механизма демпфера (бюджетные компенсации для НПЗ, нивелирующие разницу между внутренними и экспортными ценами нефтепродуктов) и увеличили нормативы объемов торгов на товарной бирже СПбМТСБ.