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Правительство России на месяц продлит разрешение на экспорт бензина

Но поставки дизеля за рубеж для перекупщиков могут запретить на полгода
Александр Волобуев
Максим Стулов / Ведомости

Правительство продлит разрешение на экспорт бензина до конца июля. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомые с ходом консультаций в кабмине. 

Близкий к правительству источник утверждает, что официально об этом может быть объявлено уже в пятницу, 28 июня.

Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца он был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по 30 июня. Таким образом, до 1 июля у правительства остается всего несколько дней, чтобы принять решение о его продлении либо непродлении.

В сохранении экспорта, отмечает источник, в первую очередь заинтересован «Сургутнефтегаз», именно эта нефтекомпания поставляет за рубеж наиболее значительные объемы моторного топлива – бензина и дизеля. Это логично, поскольку принадлежащий ей Киришский НПЗ (ООО «Киришинефтеоргсинтез» мощностью переработки более 21 млн т в год) в Ленинградской области изначально строился с прицелом на экспортный рынок, добавляет он. 

Собеседник в одной из трейдерских структур говорит, что решение о продлении экспорта правительство примет, исходя из «обстановки на рынке». В данном случае ключевая роль у Минэнерго – именно оно должно оценить риски с точки зрения текущих запасов топлива и ценовой динамики, поясняет он.

Биржевые индексы на СПбМТСБ по бензину АИ-92 выросли с начала года на 29% до 52 525 руб./т на 24 июня, по АИ-95 - на 46% до 63 416 руб./т. Ценовой пик по этим видам топлива пришелся на 18 марта, когда тонна 92-го бензина торговалась по 54 155 руб., 95-го стоила 66 894 руб. Тогда же наблюдалась максимальная в этом году оптовая цена на летний дизель – 65 980 руб. С начала года дизтопливо на бирже подорожало на 16% до 59 822 руб.

На конец мая, по данным Минэнерго, товарные запасы дизтоплива в стране составляли 3,4 млн т, бензина – 2 млн т. «Ведомости» направили уточняющие вопросы в министерство.

Кроме того, как писали «Ведомости», правительство в ближайшее время может принять решение о полном запрете поставок за рубеж дизельного топлива, купленного на бирже (см. публикацию от 14 июня). Сейчас для непроизводителей действует заградительная пошлина в 50 000 руб./т. Но эта мера, по словам собеседников «Ведомостей», оказалась неэффективной. Участники рынка, включая трейдеров, различными способами обходят этот запрет и пошлину не платят.

Один из источников уточняет, что обсуждается запрет поставок дизеля непроизводителями с 1 июля по 31 декабря. Другой говорит, что, действительно, речь идет о сроке в полгода, но эмбарго может вступить в силу позднее из-за процедур согласования нормативного акта. В середине июня в пресс-службе Минэнерго подтверждали «Ведомостям», что его проект предстоит одобрить Минфину, Минэку и ФТС. Один из собеседников напоминает, что запрет на вывоз дизеля поддерживает ФАС.

«Ведомости» направили запросы в указанные выше министерства и аппарат вице-премьера Александра Новака, курирующего в том числе ТЭК.

Обсуждение запрета на экспорт дизеля, по мнению гендиректора Open Oil Market Сергей Терешкина, связано в первую очередь с тем, что прирост цены на это моторное топливо превышает общие темпы инфляции. По данным Росстата, годовой прирост цен на дизель по итогам мая 2024 г. составил 11,6%, а годовая инфляция – 8,3%, указывает он. Терешкин добавляет, что в последние полтора месяца темпы прироста розничных цен на нефтепродукты ускорились. На неделе с 13 по 20 мая, по данным Росстата, стоимость бензина и дизельного топлива, по его словам, выросла лишь на 0,1%, а с 18 по 24 июня бензин на АЗС подорожал уже на 0,4%, дизтопливо – на 0,2%. Средняя стоимость бензина АИ-92 на 24 июня, согласно последним данным Росстата, составляла 51,56 руб. за литр, АИ-95 – 56,41 руб., дизельного топлива – 65,71 руб.

При этом риск дефицита топлива, по оценкам эксперта, наблюдается только по бензину, по дизелю таких рисков нет. Согласно последним доступным данным Росстата, производство автомобильного бензина в РФ на неделе с 13 по 19 мая составило 106 000 т в сутки, выпуск дизеля – 223 000 т, констатирует он. Для сравнения: по данным ЦДУ ТЭК, среднесуточный объем поставок бензина с российских НПЗ на внутренний рынок в I квартале 2024 г. составили 104 000 т, дизеля – 149 000 т.

Зампред правления ассоциации «Надежный партнер» (объединение поставщиков и производителей энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает, что стоило бы сохранить запрет экспорта автомобильных бензинов на июль и август – сезон отпусков, на который приходится пик потребления. «Несмотря на сохраняющуюся рентабельность реализации топлива на АЗС, мелкооптовые цены могут повторить динамику крупного опта», – предупреждает он. Эксперт напоминает, что активный рост оптовой стоимости горючего наблюдался вплоть до марта, когда «наконец включился режим запрета экспорта». После этого стоимость бензина и дизеля в опте пошла вниз, к концу апреля АИ-92 подешевел до 47 083 руб./т, АИ-95 – 53 264 руб./т.

Механизм запрета экспорта моторного топлива уже применялся правительством осенью 2023 г., но действовал недолго – с конца сентября по середину ноября. Для дизтоплива на фоне рисков переполнения хранилищ послабления сделали еще раньше – уже с октября НПЗ разрешили экспорт при условии, что не менее 50% от объема производства будет отгружаться на внутренний рынок. Эмбарго вводилось для того, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и сбить цены в опте, которые давили на стоимость в рознице (на АЗС). Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке моторного топлива власти тогда также предприняли и другие важные шаги – подняли выплаты нефтяникам в рамках механизма демпфера (бюджетные компенсации для НПЗ, нивелирующие разницу между внутренними и экспортными ценами нефтепродуктов) и увеличили нормативы объемов торгов на товарной бирже СПбМТСБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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