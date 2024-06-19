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Глава ФАС поддержал идею запретить экспорт дизеля для перекупщиков

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает идею запретить экспорт дизеля для перекупщиков. Об этом сообщил руководитель службы Максим Шаскольский.

«В этой части можно согласиться с позицией, что именно не производителям нужно ограничить [экспорт дизеля]», – сказал он (цитата по ТАСС).

14 июня «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить дизель «непроизводителям» – т. е. трейдерам, нефтебазам и прочим участникам рынка моторного топлива.

В пресс-службе Минэнерго сообщали, что власти прорабатывают возможность запрета экспорта дизельного топлива для перекупщиков. Сейчас готовится проект соответствующего нормативного акта, отмечает пресс-служба.

Вице-премьер Александр Новак 9 июня сообщил, что правительство в конце июня рассмотрит возможность продлить разрешение на экспорт бензина из России на следующий месяц. 

По словам чиновника, сейчас в России «нет проблем с производством автомобильного топлива». После открытия экспорта бензина с 20 мая биржевые цены на топливо не только не выросли, но даже снизились, подчеркнул Новак. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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