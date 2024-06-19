Глава ФАС поддержал идею запретить экспорт дизеля для перекупщиков
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает идею запретить экспорт дизеля для перекупщиков. Об этом сообщил руководитель службы Максим Шаскольский.
«В этой части можно согласиться с позицией, что именно не производителям нужно ограничить [экспорт дизеля]», – сказал он (цитата по ТАСС).
14 июня «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить дизель «непроизводителям» – т. е. трейдерам, нефтебазам и прочим участникам рынка моторного топлива.
В пресс-службе Минэнерго сообщали, что власти прорабатывают возможность запрета экспорта дизельного топлива для перекупщиков. Сейчас готовится проект соответствующего нормативного акта, отмечает пресс-служба.
Вице-премьер Александр Новак 9 июня сообщил, что правительство в конце июня рассмотрит возможность продлить разрешение на экспорт бензина из России на следующий месяц.
По словам чиновника, сейчас в России «нет проблем с производством автомобильного топлива». После открытия экспорта бензина с 20 мая биржевые цены на топливо не только не выросли, но даже снизились, подчеркнул Новак.