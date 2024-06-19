Глава ФАС поддержал идею запретить экспорт дизеля для перекупщиков

14 июня «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить дизель «непроизводителям» – т. е. трейдерам, нефтебазам и прочим участникам рынка моторного топлива.