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Власти могут снова ограничить вывоз дизтоплива из России

Перекупщики продолжают продавать за рубеж горючее, предназначенное для внутреннего рынка
Василий Милькин
Александр Волобуев
Правительство в очередной раз намерено перекрыть вентиль для серых экспортеров моторного топлива/ Станислав Красильников / ТАСС

В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом консультаций в кабмине. Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить дизель «непроизводителям» – т. е. трейдерам, нефтебазам и прочим участникам рынка моторного топлива, уточняет один из них. Перекупщики уводят за рубеж объемы, предназначенные для внутреннего рынка, жалуется он.

С учетом того что уже в августе начнется закупка дизтоплива для Крайнего Севера и других регионов с тяжелым климатом в рамках северного завоза, власти заранее озаботились сохранением необходимого объема для потребителей в России, поясняет собеседник. По словам другого источника, вопрос временного эмбарго на вывоз дизеля обсуждался 7 июня на заседании правительственной комиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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