Власти могут снова ограничить вывоз дизтоплива из России

Власти могут снова ограничить вывоз дизтоплива из РоссииПерекупщики продолжают продавать за рубеж горючее, предназначенное для внутреннего рынка
В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом консультаций в кабмине. Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить дизель «непроизводителям» – т. е. трейдерам, нефтебазам и прочим участникам рынка моторного топлива, уточняет один из них. Перекупщики уводят за рубеж объемы, предназначенные для внутреннего рынка, жалуется он.
С учетом того что уже в августе начнется закупка дизтоплива для Крайнего Севера и других регионов с тяжелым климатом в рамках северного завоза, власти заранее озаботились сохранением необходимого объема для потребителей в России, поясняет собеседник. По словам другого источника, вопрос временного эмбарго на вывоз дизеля обсуждался 7 июня на заседании правительственной комиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.