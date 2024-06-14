Власти могут снова ограничить вывоз дизтоплива из России

В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом консультаций в кабмине. Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить дизель «непроизводителям» – т. е. трейдерам, нефтебазам и прочим участникам рынка моторного топлива, уточняет один из них. Перекупщики уводят за рубеж объемы, предназначенные для внутреннего рынка, жалуется он.