Оптовые цены на бензин в России начали снижаться

Запрет на экспорт бензина в России был введен 1 марта сроком на полгода на фоне роста цен в опте. Производство автомобильного бензина в России снизилось на 1,3% в I квартале 2024 г. в годовом выражении до 11 млн т. 20 февраля занимавший тогда пост министра энергетики Николай Шульгинов говорил, что переработка нефти с начала года снизилась на 7%. Одной из причин стали атаки на НПЗ. Но по итогам 2024 г., прогнозировал Шульгинов, переработка составит 275 млн т, что примерно соответствует уровню 2023 г.