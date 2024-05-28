Оптовые цены на бензин в России начали снижаться

Оптовые цены на бензин в России начали снижатьсяКолебания на бирже не будут сильно влиять на розничные цены
Оптовые цены бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 28 мая снизились до минимума с 8 мая, следует из данных торговой площадки.
Бензин марки Аи-92 подешевел на 5,2% по сравнению с локальным пиком 22 мая до 47 135 руб./т, Аи-95 – на 5,3% по сравнению с 21 мая до 53 777 руб./т, следует из данных закрытия торговой сессии во вторник. Таким образом, стоимость топлива полностью отыграла волну роста, возникшую на фоне отмены запрета на экспорт бензина.
Рост цен на бирже начался 7 мая на новостях о возможном возобновлении поставок за рубеж. Тогда курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок перенасыщен этим видом топлива, поэтому Минэнерго предложило разрешить экспорт бензина.
Соответствующее постановление правительства было опубликовано 20 мая. Оно сняло ограничение на вывоз бензина до 30 июня. Такое решение было принято для того, чтобы не допустить снижения объемов переработки нефти в РФ из-за затоваривания рынка, а также для освобождения портов от невывезенного топлива, поясняла пресс-служба правительства.
На этом фоне биржевые цены на топливо, которые 7 мая достигли минимума с конца февраля, выросли на 8,8% до 49 700 руб./т по Аи-92, Аи-95 подорожал на 9,1% до 56 768 руб.
Запрет на экспорт бензина в России был введен 1 марта сроком на полгода на фоне роста цен в опте. Производство автомобильного бензина в России снизилось на 1,3% в I квартале 2024 г. в годовом выражении до 11 млн т. 20 февраля занимавший тогда пост министра энергетики Николай Шульгинов говорил, что переработка нефти с начала года снизилась на 7%. Одной из причин стали атаки на НПЗ. Но по итогам 2024 г., прогнозировал Шульгинов, переработка составит 275 млн т, что примерно соответствует уровню 2023 г.
«Ведомости» направили запросы СПбМТСБ и крупнейшим производителям нефтепродуктов.
Цены на бензин на СПбМТСБ не растут из-за того, что нефтяники не стали резко наращивать объемы экспорта, отмечает аналитик Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. «Компаниям выгодно поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлива и на бирже. В результате, правительство может продлить отмену запрета на экспорт на июль и даже август», – рассуждает он. На выравнивание цен на внутреннем рынке сейчас также влияет действие топливного демпфера, стабилизация мировых цен на нефть и локальное укрепление рубля, добавляет аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Он допускает, что на фоне высокого сезонного спроса на бензин и все еще низкого объема производства к концу лета оптовые цены могут вырасти еще на 10-13% относительно текущего уровня. При этом колебания на бирже не будут сильно влиять на розничные цены, так как оптовые котировки находятся «в комфортном диапазоне» как для нефтяников, так и для покупателей, уточняет он.
По данным биржи ICE, с начала мая стоимость барреля Brent не превышает $84, хотя в отдельные дни снижалась до $81,4. Курс рубля к доллару начал укрепляться с середины апреля этого года. Если 17 апреля цены закрытия торгов составляла 94,3 руб./$1, то 28 мая курс составлял 88,5 руб.
Задача правительства – удерживать рост цен на топливо в рознице в пределах инфляции, которая по итогам 2024 г. ожидается на уровне 8%, напоминает Юшков. Кауфман прогнозирует повышение цен на АЗС «не более чем на 4-6%» по итогам года.
Оптовая стоимость нефтепродуктов в России «сбалансирована» после открытия экспорта, так как внутренний рынок обеспечен необходимым объемом топлива, заявил «Ведомостям» представитель ФАС. По мнению ведомства, текущие оптовые цены «позволяют АЗС работать без убытка». Все нефтяные компании выполняют установленные нормативы продаж топлива на бирже, уточнили в ФАС.
Пресс-служба Минэнерго 20 мая сообщала, что «внутренний рынок полностью обеспечен предложением и насыщен моторным топливом». «Были восстановлены объемы переработки на НПЗ, улучшена общая ситуация с доставкой нефтепродуктов до потребителей, полностью удовлетворены потребности регионов страны», – подчеркивали в министерстве.
Запасы автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах на 20 мая, по данным ведомства, составляли около 2,1 млн т, дизтоплива – 4 млн т. При этом в Минэнерго тогда не исключали, что приостановка запрета может быть продлена и после 1 сентября. «Ведомости» направили уточняющие вопросы в Минэнерго по текущей ситуации на рынке топлива.