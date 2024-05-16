Оптовые цены газомоторного топлива в России упали до минимума более чем за год

Стоимость 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) 14 мая опускалась до 8755 руб., что на 11,5% меньше, чем днем ранее. Это минимальная цена с апреля прошлого года. С начала 2024 г. котировки снизились более чем вдвое. В европейской части страны СУГ 14 мая стоили 13 716 руб./т (-63% с начала года). 15 мая цена на СУГ на Урале и в Сибири немного скорректировалась вверх – до 9699 руб./т, но в европейской части топливо продолжало дешеветь, достигнув уровня 13 610 руб./т.