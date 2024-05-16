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Оптовые цены газомоторного топлива в России упали до минимума более чем за год

Санкции создали профицит на рынке, поэтому оно дешевеет даже в сезон высокого спроса
Василий Милькин
На российском рынке СУГ в этом году сложилась нетипичная ситуация: снижение цен на них продолжается, несмотря на начало весенних ремонтов на НПЗ и сезона повышенного спроса на топливо/ Ведомости

Оптовые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ; смесь пропана и бутана), использующиеся преимущественно в качестве моторного топлива, в России достигли минимума более чем за год. Это следует из данных торгов на бирже СПбМТСБ, которые проанализировали «Ведомости».

Стоимость 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) 14 мая опускалась до 8755 руб., что на 11,5% меньше, чем днем ранее. Это минимальная цена с апреля прошлого года. С начала 2024 г. котировки снизились более чем вдвое. В европейской части страны СУГ 14 мая стоили 13 716 руб./т (-63% с начала года). 15 мая цена на СУГ на Урале и в Сибири немного скорректировалась вверх – до 9699 руб./т, но в европейской части топливо продолжало дешеветь, достигнув уровня 13 610 руб./т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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