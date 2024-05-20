Правительство приостановило действие временного запрета на экспорт бензина

Правительство приостановило действие временного запрета на экспорт бензинаНа внутреннем рынке созданы достаточные для обеспечения спроса запасы топлива
Правительство России приняло решение приостановить действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня текущего года, сообщает пресс-служба кабинета министров.
При этом ограничения на данные поставки будут сохранены с 1 июля по 31 августа.
В правительстве пояснили, что ограничения были временно отменены на фоне насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, а также для того, чтобы не допустить снижения объемов переработки на некоторых НПЗ из-за затоваривания автомобильным бензином.
Кроме того, возможность возобновить экспорт призвана освободить порты от топлива, которое должно было быть поставлено зарубежным потребителям, но не было вывезено из-за вступивших ограничений.
В Минэнерго пояснили, что цели, для которых вводился запрет на экспорт, были достигнуты: внутренний рынок теперь полностью обеспечен предложением и насыщен моторным топливом. Запасы на НПЗ и нефтебазах, по данным ведомства, составляют около 2,1 млн т автомобильного бензина и 4 млн т дизельного топлива, что позволяет полностью покрыть потребности внутреннего рынка.
В министерстве отметили, что правительство ведет мониторинг обеспечения внутреннего рынка, поэтому в дальнейшем приостановка запрета может быть продлена.
Временный запрет на экспорт бензина российское правительство ввело 1 марта для стабилизации цен на внутреннем рынке в период повышенного спроса.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов отмечает, что из-за запрета на экспорт бензина, действовавшего с 1 марта 2024 г., поставки этого вида топлива за рубеж в I квартале сократились на 31% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г., с 2,15 млн до 1,48 млн т. При этом доля экспорта в структуре производства бензина в стране снизилась с 19 до 14%.
Эксперт обращает внимание, что экспорт бензина, несмотря на сравнительно низкую долю в продажах этого топлива, играет важную роль в поддержании маржинальности нефтепереработки. По его словам, это особенно важно на фоне возросших издержек НПЗ. Именно поэтому регуляторы и приостановили запрет, считает Родионов.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что внутренний рынок сейчас, действительно, перенасыщен топливом. По его словам, несколько НПЗ начали сокращать объем производства из-за заполнения нефтебаз.
Тем не менее возможность нехватки бензина на российском рынке сохраняется, считает Юшков. Он поясняет, что летом спрос на топливо в России значительно растет, а прогнозировать объем производства в текущих условиях сложно. Именно поэтому запрет снят лишь на месяц, говорит аналитик. Дальнейшие решения правительство будет принимать исходя из мониторинга рынка, добавляет Юшков. Существенного роста биржевых цен на бензин из-за приостановки запрета экспорта он не ожидает.
Эксперты уверены, что решение правительства не отразится на ценах на топливо в рознице, то есть на АЗС. «Отмена запрета на экспорт была бы невозможна без негласного компромисса, в рамках которого нефтяники удерживают розничные цены на нефтепродукты в границах инфляции», – поясняет Родионов.