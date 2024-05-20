Правительство приостановило действие временного запрета на экспорт бензина

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов отмечает, что из-за запрета на экспорт бензина, действовавшего с 1 марта 2024 г., поставки этого вида топлива за рубеж в I квартале сократились на 31% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г., с 2,15 млн до 1,48 млн т. При этом доля экспорта в структуре производства бензина в стране снизилась с 19 до 14%.