Новак допустил продление разрешения на экспорт бензина из России

По мнению Кауфмана, это свидетельствует о насыщении внутреннего рынка топливом за период действия эмбарго на вывоз бензина. Сейчас НПЗ постепенно выходят из ремонтов, но производство бензина, исходя из данных Росстата на конец мая, не восстановилось до февральских показателей, указывает он. Производство бензина в апреле 2024 г. составило 3,4 млн т (-8% к февралю 2024 г.), а с 29 апреля по 19 мая – 2,3 млн т, следует из данных Росстата.