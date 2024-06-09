Новак допустил продление разрешения на экспорт бензина из России

Новак допустил продление разрешения на экспорт бензина из РоссииСитуация с запасами стабильная, а оптовые цены снижаются
Правительство в конце июня рассмотрит возможность продлить разрешение на экспорт бензина из России на следующий месяц. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы будем исходить из оценки текущей ситуации. К концу месяца будем понимать ситуацию и действовать исходя из того, как будет целесообразнее», – сказал он.
По словам чиновника, сейчас в России «нет проблем с производством автомобильного топлива». После открытия экспорта бензина с 20 мая биржевые цены на топливо не только не выросли, но даже снизились, подчеркнул Новак. При этом объемов производства, по его словам, достаточно и для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.
Доля «серого» экспорта нефтепродуктов сейчас невелика, констатировал Новак. Поручения по недопущению «серого» экспорта топлива касаются отдельных партий, которые вывозятся через страны ЕАЭС (помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия), уточнил он.
«Системной проблемы нет, потому что мы уже сделали все решения – и административные, и регуляторные, чтобы ее не было… Запретительные пошлины действуют, четко работают таможенные службы», – подчеркнул Новак.
Правительство ввело временный запрет на вывоз бензина из страны на фоне роста оптовых цен на моторное топливо. Они пошли вверх после инцидентов на ряде крупных российских НПЗ, включая аварию на установке каткрекинга на Нижегородском НПЗ «Лукойла», которая не работала с января. Новак уточнил, что ремонт завершен и установка запущена в работу еще несколько недель назад.
Биржевые цены на топливо начали расти в феврале и к концу месяца стоимость тонны бензина марки АИ-92 на бирже СПбМТСБ достигла 47 793 руб. (+18% с начала года), АИ-95 подорожал на 33% до 57 774 руб. В результате для обеспечения внутреннего рынка бензином правительство запретило экспорт бензина с 1 марта до 1 сентября 2024 г.
20 мая экспорт был временно разрешен до 30 июня. Как поясняли в пресс-службе правительства, такое решение было принято, чтобы не допустить снижения объемов выпуска бензина НПЗ и затоваривания внутреннего рынка.
Несмотря на начало высокого сезона спроса на топливо и снятие ограничений на экспорт, оптовые цены на бензин держатся «на крайне комфортном» для потребителей уровне, говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Бензин АИ-92 торгуется 7 июня на бирже по 46 426 руб. за тонну, АИ-95 – по 52 013 руб.
По мнению Кауфмана, это свидетельствует о насыщении внутреннего рынка топливом за период действия эмбарго на вывоз бензина. Сейчас НПЗ постепенно выходят из ремонтов, но производство бензина, исходя из данных Росстата на конец мая, не восстановилось до февральских показателей, указывает он. Производство бензина в апреле 2024 г. составило 3,4 млн т (-8% к февралю 2024 г.), а с 29 апреля по 19 мая – 2,3 млн т, следует из данных Росстата.
В конце мая Минэнерго сообщало, что запасы, сформированные на НПЗ и нефтебазах, составляют около 2,1 млн т автомобильного бензина и 4 млн т дизельного топлива.
По мнению Кауфмана, запасов, созданных в период ограничения экспорта, может хватить для удовлетворения спроса в июне – июле «даже при условии сохранения пониженного объема производства». Однако без восстановления производства до 115 000–120 000 т в сутки ограничение на экспорт может остаться в силе в августе, считает аналитик. Он также напомнил, что в конце мая Минэнерго закрыло данные о производстве бензина в стране, что «усложняет анализ ситуации».
Любое решение регуляторов будет заведомо неоптимальным, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Участники рынка не могут воздействовать на риски ущерба для инфраструктуры НПЗ, а долговременный запрет на экспорт бензина создает стимулы для сокращения его выпуска в стране. Кроме того, ни регуляторы, ни компании не могут повлиять на ограничения на импорт оборудования для ремонта российских НПЗ из США, Японии и Евросоюза, указывает он.