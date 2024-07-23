Новак: запрет на экспорт бензина автоматически возобновится с августа
Запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству.
«С 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас правительство также рассматривает возможность продлить запрет на сентябрь-октябрь. Решение будет принято исходя из «баланса спроса и предложения, обеспечения внутреннего рынка», уточнил Новак.
Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили разрешение до 31 июля 2024 г.
За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступала ФАС России. В ведомстве объяснили, что ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.
В Минэнерго и вовсе предложили продлить запрет на сентябрь и октябрь. В ведомстве считают, что с ноября по декабрь 2024 г. можно оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов, чтобы не допустить «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка России, а также «нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».