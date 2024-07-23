Новак: запрет на экспорт бензина автоматически возобновится с августа

В Минэнерго и вовсе предложили продлить запрет на сентябрь и октябрь. В ведомстве считают, что с ноября по декабрь 2024 г. можно оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов, чтобы не допустить «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка России, а также «нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».