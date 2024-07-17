Цена бензина АИ-92 превысила 57 000 рублей за тонну впервые с осени 2023 года
Биржевая цена бензина АИ-92 превысила 57 000 руб. за тонну впервые с октября 2023 г., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
По состоянию на 18:19 мск стоимость находилась на уровне 57 096 руб./т (+1,31%).
Бензин марки АИ-95 по итогам торгов подорожал в европейской части России, достигнув 73 138 руб./т (+1%). Летнее дизельное топливо торгуется по 60 441 руб./т (+1,01%).
Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. на фоне роста цен на внутреннем рынке. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили разрешение до 31 июля 2024 г.
В конце июня «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что в сохранении экспорта в первую очередь заинтересован «Сургутнефтегаз». Компания поставляет за рубеж наиболее значительные объемы бензина и дизеля.