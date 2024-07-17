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Цена бензина АИ-92 превысила 57 000 рублей за тонну впервые с осени 2023 года

Ведомости

Биржевая цена бензина АИ-92 превысила 57 000 руб. за тонну впервые с октября 2023 г., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По состоянию на 18:19 мск стоимость находилась на уровне 57 096 руб./т (+1,31%).

Бензин марки АИ-95 по итогам торгов подорожал в европейской части России, достигнув 73 138 руб./т (+1%). Летнее дизельное топливо торгуется по 60 441 руб./т (+1,01%).

Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. на фоне роста цен на внутреннем рынке. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили разрешение до 31 июля 2024 г.

В конце июня «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что в сохранении экспорта в первую очередь заинтересован «Сургутнефтегаз». Компания поставляет за рубеж наиболее значительные объемы бензина и дизеля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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