Цена бензина АИ-92 превысила 57 000 рублей за тонну впервые с осени 2023 года

Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. на фоне роста цен на внутреннем рынке. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили разрешение до 31 июля 2024 г.