Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина на осень
В ведомстве выступили с идеей «продлить действие временного запрета до конца 2024 г.», но «фактически на сентябрь и октябрь».
Уточняется, что с ноября по декабрь 2024 г. министерство предлагает оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов в целях недопущения «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка России и недопущения «нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».
Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили разрешение до 31 июля 2024 г.
В конце июня «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что в сохранении экспорта в первую очередь заинтересован «Сургутнефтегаз». Компания поставляет за рубеж наиболее значительные объемы бензина и дизеля.
12 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила за возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 г. В ФАС пояснили, что такое ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.