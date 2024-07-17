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Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина на осень

Ведомости

Минэнерго России предложило продлить временный запрет на экспорт на осень 2024 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение первого замминистра энергетики Павла Сорокина к вице-премьеру Александру Новаку.

В ведомстве выступили с идеей «продлить действие временного запрета до конца 2024 г.», но «фактически на сентябрь и октябрь». 

Уточняется, что с ноября по декабрь 2024 г. министерство предлагает оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов в целях недопущения «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка России и недопущения «нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».

Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Но уже спустя два месяца был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь. А затем продлили разрешение до 31 июля 2024 г. 

В конце июня «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что в сохранении экспорта в первую очередь заинтересован «Сургутнефтегаз». Компания поставляет за рубеж наиболее значительные объемы бензина и дизеля. 

12 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила за возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 г. В ФАС пояснили, что такое ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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