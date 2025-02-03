Российские угольщики снизили поставки в Индию и Турцию в 2024 году

Поставки в Индию, по данным ЦЦИ, упали к предыдущему году на 37% до 25 млн т. Экспорт в Турцию сократился еще сильнее – на 39% до 14 млн т. Основной причиной аналитики агентства называют сложности с перевалкой угля в портах юга России (Азово-Черноморский бассейн, АЧБ).