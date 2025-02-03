Российские угольщики снизили поставки в Индию и Турцию в 2024 году

Российские угольщики снизили поставки в Индию и Турцию в 2024 годуЭкспортерам мешали логистические сложности и слабая ценовая конъюнктура по этим направлениям
Крупнейшие после Китая покупатели российского угля – Индия и Турция – существенно сократили импорт из России в 2024 г. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости».
Поставки в Индию, по данным ЦЦИ, упали к предыдущему году на 37% до 25 млн т. Экспорт в Турцию сократился еще сильнее – на 39% до 14 млн т. Основной причиной аналитики агентства называют сложности с перевалкой угля в портах юга России (Азово-Черноморский бассейн, АЧБ).
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