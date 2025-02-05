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Компании Прохорова выплатят структуре Гурьевых стоимость замороженных активов

С кипрской Perpecia расплатятся также Euroclear и даже бывшие компании бизнесмена, решил суд
Артем Кульша
Осенью 2023 г. Perpecia пошла судиться с Renaissance и Euroclear, которые, следуя санкциям, заблокировали счета и заморозили активы компании
Осенью 2023 г. Perpecia пошла судиться с Renaissance и Euroclear, которые, следуя санкциям, заблокировали счета и заморозили активы компании / Евгений Разумный / Ведомости

Кипрская компания Perpecia Ltd, которая связана с совладельцами «Фосагро» – семьей Гурьевых, по решению Арбитражного суда Москвы получит компенсацию в $16,6 млн (1,5 млрд руб.) стоимости своих ценных бумаг, заблокированных бельгийским депозитарием Euroclear, следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Кроме Euroclear с Perpecia расплатится Renaissance Securities – кипрская структура группы «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, которая управляла спорными бумагами от имени Perpecia. Также заплатить придется банку «Ренессанс кредит» Прохорова и двум его уже бывшим компаниям – «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант». Компании стали соответчиками по ходу спора до того, как Прохоров их продал.

Еще $6 млн (540 млн руб.) и 52,5 млн руб. столичная инстанция взыскала с ответчиков в качестве эквивалента зависших из-за западных санкций расчетов и замороженных денежных средств на счетах Perpecia в Renaissance.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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