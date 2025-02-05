Компании Прохорова выплатят структуре Гурьевых стоимость замороженных активов

Кипрская компания Perpecia Ltd, которая связана с совладельцами «Фосагро» – семьей Гурьевых, по решению Арбитражного суда Москвы получит компенсацию в $16,6 млн (1,5 млрд руб.) стоимости своих ценных бумаг, заблокированных бельгийским депозитарием Euroclear, следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Кроме Euroclear с Perpecia расплатится Renaissance Securities – кипрская структура группы «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, которая управляла спорными бумагами от имени Perpecia. Также заплатить придется банку «Ренессанс кредит» Прохорова и двум его уже бывшим компаниям – «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант». Компании стали соответчиками по ходу спора до того, как Прохоров их продал.