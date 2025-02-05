Минфин просит приостановить права Pasalba и Roust на «Русский стандарт водка»

Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав Pasalba Ltd. и Roust Corporation в отношении «Руст Россия» и общества с ограниченной ответственностью «Русский стандарт водка». Это следует из материалов на сайте ведомства.