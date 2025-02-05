Минфин просит приостановить права Pasalba и Roust на «Русский стандарт водка»Компанию вместе с «Руст Россия» включили в реестр экономически значимых организаций
Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав Pasalba Ltd. и Roust Corporation в отношении «Руст Россия» и общества с ограниченной ответственностью «Русский стандарт водка». Это следует из материалов на сайте ведомства.
Поданное заявление связано с включением правительством 15 ноября 2024 г. АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Распоряжение кабмина предоставляет Минфину право требовать в арбитражном суде приостановки прав на эти компании у иностранных холдинговых компаний.
«Иностранные холдинговые компании Pasalba Ltd. (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях “антироссийских” санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности», – говорится в сообщении. Минфин обратился в суд в целях «пресечения таких противоправных действий».
АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка» входят в группу компаний (ГК) «Руст» – одной из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в России. «Ведомости» направили запрос в ГК «Руст».