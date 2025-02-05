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Минфин просит приостановить права Pasalba и Roust на «Русский стандарт водка»

Компанию вместе с «Руст Россия» включили в реестр экономически значимых организаций
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав Pasalba Ltd. и Roust Corporation в отношении «Руст Россия» и общества с ограниченной ответственностью «Русский стандарт водка». Это следует из материалов на сайте ведомства.

Поданное заявление связано с включением правительством 15 ноября 2024 г. АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Распоряжение кабмина предоставляет Минфину право требовать в арбитражном суде приостановки прав на эти компании у иностранных холдинговых компаний.

«Иностранные холдинговые компании Pasalba Ltd. (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях “антироссийских” санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности», – говорится в сообщении. Минфин обратился в суд в целях «пресечения таких противоправных действий».

АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка» входят в группу компаний (ГК) «Руст» – одной из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в России. «Ведомости» направили запрос в ГК «Руст».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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