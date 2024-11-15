Еще четыре компании получили статус экономически значимых организаций

В сентябре на тот момент первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил «Ведомостям», что Минэкономразвития отклонило несколько заявок на включение в список экономически значимых организаций (ЭЗО) из-за несоответствия требованиям профильного закона. Торосов также говорил, что Минэк не исключает продление механизма признания компаний экономически значимыми организациями, срок действия которого оканчивается в конце 2024 г.