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Еще четыре компании получили статус экономически значимых организаций

Ведомости

Кабмин дополнил перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) четырьмя компаниями. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Теперь в списке значатся ООО «Русский Стандарт Водка» (г. Санкт-Петербург), АО «Руст Россия» (Москва), ООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» (Калининградская область) и ООО «Уральские локомотивы» (Свердловская область).

Документ вступил в силу в день официального опубликования – 15 ноября.

В сентябре на тот момент первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил «Ведомостям», что Минэкономразвития отклонило несколько заявок на включение в список экономически значимых организаций (ЭЗО) из-за несоответствия требованиям профильного закона. Торосов также говорил, что Минэк не исключает продление механизма признания компаний экономически значимыми организациями, срок действия которого оканчивается в конце 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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