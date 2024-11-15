Еще четыре компании получили статус экономически значимых организаций
Кабмин дополнил перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) четырьмя компаниями. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
Теперь в списке значатся ООО «Русский Стандарт Водка» (г. Санкт-Петербург), АО «Руст Россия» (Москва), ООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» (Калининградская область) и ООО «Уральские локомотивы» (Свердловская область).
Документ вступил в силу в день официального опубликования – 15 ноября.
В сентябре на тот момент первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил «Ведомостям», что Минэкономразвития отклонило несколько заявок на включение в список экономически значимых организаций (ЭЗО) из-за несоответствия требованиям профильного закона. Торосов также говорил, что Минэк не исключает продление механизма признания компаний экономически значимыми организациями, срок действия которого оканчивается в конце 2024 г.