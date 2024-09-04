Минэк не исключает продления действия механизма ЭЗО
Минэкономразвития допускает возможность продления механизма признания компаний экономически значимыми организациями (ЭЗО), срок действия которого оканчивается в конце 2024 г. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы видим, что у нас есть запрос от бизнеса о продлении, потому что этот механизм работает до конца этого года. И Минэк положительно смотрит на рассмотрение возможности, будем это инициировать. Если уважаемые депутаты нас поддержат, то мы, наверное, с этой инициативой выйдем», – сказал Торосов.
Замминистра напомнил, что для признания компаний ЭЗО есть много ограничений, отменять их пока не планируется. Торосов также назвал ЭЗО точечными решениями, отметив, что базовым инструментом деофшоризации является перемещение компаний в специальные административные районы (САР).
28 августа «Ведомости» писали, что 8 из 10 компаний со статусом ЭЗО завершили судебные процессы по приостановке корпоративных прав своих иностранных головных компаний. Суд вынес положительные решения в отношении «АБ холдинга» (контролирует Альфа-банк), ООО «ЮНС-холдинг» («Альфастрахование»), ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Group), ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»), АО «Акрон групп» (один из основных акционеров производителя минеральных удобрений «Акрон»), угледобывающей компании ООО «Разрез Аршановский», МКАО «Хайлэнд голд» (управляет предприятиями группы золотодобытчика Highland Gold – HGM) и табачного дистрибутора АО «Торговая компания «Мегаполис».
В марте правительство включило в перечень ЭЗО первые шесть компаний. Статус ЭЗО позволяет приостановить корпоративные права зарубежного холдинга до конца текущего года и передать акции в прямое владение российским бенефициарам. Формированием перечня компаний занимается правительство.
В феврале управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечал, что статус ЭЗО необходим для улучшения прозрачности структуры владения и осуществления контроля над компаниями, имеющими стратегическую важность для экономики страны, а также для снижения негативного воздействия санкций и ответных мер. Долгое время российский бизнес регистрировал головные структуры за рубежом. Это создает исключительно высокие риски не только для бенефициаров, но и для бизнеса, который эти компании ведут в России, пояснял Федюкин.