Минэк не исключает продления действия механизма ЭЗО

«Мы видим, что у нас есть запрос от бизнеса о продлении, потому что этот механизм работает до конца этого года. И Минэк положительно смотрит на рассмотрение возможности, будем это инициировать. Если уважаемые депутаты нас поддержат, то мы, наверное, с этой инициативой выйдем», – сказал Торосов.