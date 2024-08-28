Восемь из 10 экономически значимых компаний вернули в Россию управление бизнесом

Восемь из 10 компаний, получивших от государства статус ЭЗО, завершили судебные процессы по приостановке корпоративных прав своих иностранных головных компаний – суд удовлетворил соответствующие требования заявителей. «Ведомости» ознакомились с деталями процессов и поговорили с их участниками. Положительные решения вынесены в отношении «АБ холдинга» (контролирует Альфа-банк), ООО «ЮНС-холдинг» («Альфастрахование»), ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Group), ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»), АО «Акрон групп» (один из основных акционеров производителя минеральных удобрений «Акрон»), угледобывающая компания ООО «Разрез Аршановский», МКАО «Хайлэнд голд» (управляет предприятиями группы золотодобытчика Highland Gold – HGM) и табачного дистрибутора АО «Торговая компания «Мегаполис».