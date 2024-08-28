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/ Экономика

Восемь из 10 экономически значимых компаний вернули в Россию управление бизнесом

Зарубежные головные организации его блокировали
Дарья Мосолкина
Дмитрий Гринкевич
Андрей Гордеев / Ведомости

Восемь из 10 компаний, получивших от государства статус ЭЗО, завершили судебные процессы по приостановке корпоративных прав своих иностранных головных компаний – суд удовлетворил соответствующие требования заявителей. «Ведомости» ознакомились с деталями процессов и поговорили с их участниками. Положительные решения вынесены в отношении «АБ холдинга» (контролирует Альфа-банк), ООО «ЮНС-холдинг» («Альфастрахование»), ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Group), ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»), АО «Акрон групп» (один из основных акционеров производителя минеральных удобрений «Акрон»), угледобывающая компания ООО «Разрез Аршановский», МКАО «Хайлэнд голд» (управляет предприятиями группы золотодобытчика Highland Gold – HGM) и табачного дистрибутора АО «Торговая компания «Мегаполис».

Заседания еще по двум компаниям – ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» и АО «Группа «Русагро» – состоятся в первой половине сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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