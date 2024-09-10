Минэк отклонил заявки ряда компаний на получение статуса ЭЗО

Минэк отклонил заявки ряда компаний на получение статуса ЭЗОВ ведомстве разъяснили, кто может претендовать на экономическую значимость
Минэкономразвития отклонило несколько заявок на включение в список экономически значимых организаций (ЭЗО) из-за несоответствия требованиям профильного закона, рассказал «Ведомостям» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Процедура рассмотрения компаний-кандидатов включает в себя «очень сложную юридическую работу», в частности анализ структуры владения, взаимосвязей и ряд других вопросов, позволяющих определить, соответствует ли компания критериям, необходимым для получения такого статуса, отметил он.
При этом компании, получившие в России такой статус, ограничены в возможности инициировать судебную процедуру приостановки корпоративных прав своих иностранных холдинговых компаний (ИХК) из-за санкций «даже при желании», отметил первый замминистра. Это связано с тем, что в недружественных юрисдикциях такие действия «могут быть истолкованы специфически». По этой причине «в 90% случаев» соответствующие заявления в суд подают профильные федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), они же отбирают возможных кандидатов на получение статуса ЭЗО и направляют заявки на рассмотрение в Минэк, отметил он.