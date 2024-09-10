Минэк отклонил заявки ряда компаний на получение статуса ЭЗО

При этом компании, получившие в России такой статус, ограничены в возможности инициировать судебную процедуру приостановки корпоративных прав своих иностранных холдинговых компаний (ИХК) из-за санкций «даже при желании», отметил первый замминистра. Это связано с тем, что в недружественных юрисдикциях такие действия «могут быть истолкованы специфически». По этой причине «в 90% случаев» соответствующие заявления в суд подают профильные федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), они же отбирают возможных кандидатов на получение статуса ЭЗО и направляют заявки на рассмотрение в Минэк, отметил он.