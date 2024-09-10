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Минэк отклонил заявки ряда компаний на получение статуса ЭЗО

В ведомстве разъяснили, кто может претендовать на экономическую значимость
Дарья Мосолкина
Сейчас в проработке у Минэка находится еще одна заявка на включение в перечень ЭЗО, рассказал Илья Торосов/ Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития отклонило несколько заявок на включение в список экономически значимых организаций (ЭЗО) из-за несоответствия требованиям профильного закона, рассказал «Ведомостям» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Процедура рассмотрения компаний-кандидатов включает в себя «очень сложную юридическую работу», в частности анализ структуры владения, взаимосвязей и ряд других вопросов, позволяющих определить, соответствует ли компания критериям, необходимым для получения такого статуса, отметил он.

При этом компании, получившие в России такой статус, ограничены в возможности инициировать судебную процедуру приостановки корпоративных прав своих иностранных холдинговых компаний (ИХК) из-за санкций «даже при желании», отметил первый замминистра. Это связано с тем, что в недружественных юрисдикциях такие действия «могут быть истолкованы специфически». По этой причине «в 90% случаев» соответствующие заявления в суд подают профильные федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), они же отбирают возможных кандидатов на получение статуса ЭЗО и направляют заявки на рассмотрение в Минэк, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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