Россия резко увеличила поставки титана в Китай

Продажи российского титана в Китай в 2024 г. выросли на 44% год к году до 3700 т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, с которыми ознакомились «Ведомости». Большая часть поставок пришлась на готовые изделия. В денежном выражении экспорт составил около $89 млн (-1,4%). Китай остается крупнейшим производителем губчатого титана (первичное металлургическое сырье). На него приходится около трети мирового рынка.