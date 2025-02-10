Россия резко увеличила поставки титана в Китай

Россия резко увеличила поставки титана в КитайОн нужен для развития высокотехнологичных отраслей промышленности КНР
Продажи российского титана в Китай в 2024 г. выросли на 44% год к году до 3700 т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, с которыми ознакомились «Ведомости». Большая часть поставок пришлась на готовые изделия. В денежном выражении экспорт составил около $89 млн (-1,4%). Китай остается крупнейшим производителем губчатого титана (первичное металлургическое сырье). На него приходится около трети мирового рынка.
Но страна не покрывает внутренние потребности в готовых изделиях из-за роста спроса в аэрокосмической, химической отраслях и в машиностроении, говорится в исследовании Чжэцзянского университета торговли и промышленности (ZJSU).
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