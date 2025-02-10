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Россия резко увеличила поставки титана в Китай

Он нужен для развития высокотехнологичных отраслей промышленности КНР
Георгий Бичашвили
Донат Сорокин / ТАСС
Донат Сорокин / ТАСС

Продажи российского титана в Китай в 2024 г. выросли на 44% год к году до 3700 т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, с которыми ознакомились «Ведомости». Большая часть поставок пришлась на готовые изделия. В денежном выражении экспорт составил около $89 млн (-1,4%). Китай остается крупнейшим производителем губчатого титана (первичное металлургическое сырье). На него приходится около трети мирового рынка.

Но страна не покрывает внутренние потребности в готовых изделиях из-за роста спроса в аэрокосмической, химической отраслях и в машиностроении, говорится в исследовании Чжэцзянского университета торговли и промышленности (ZJSU).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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