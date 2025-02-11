Уберет ли верификация с электросамокатов злостных нарушителей ПДД и детей

Нововведение, указано в сообщении, направлено на предотвращение случаев аренды самокатов несовершеннолетними и повышение ответственности пользователей за нарушение ПДД. Для верификации потребуется полная учетная запись на портале mos.ru с указанием СНИЛСа и подтверждением личности через привязку к аккаунтам «Госуслуг», «Сбер ID», Т-банка, «ВТБ ID» или «Альфа ID». Пользователям, не прошедшим верификацию, будет доступен тестовый период из пяти поездок, после чего доступ к сервису будет ограничен до подтверждения личности.