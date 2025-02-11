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Уберет ли верификация с электросамокатов злостных нарушителей ПДД и детей

По оценке экспертов, популярность этого вида транспорта не сильно упадет: число нарушителей и так не очень велико
Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Московские власти предприняли очередной шаг по регулированию доступа к арендным электросамокатам. В 2025 г., с нового сезона, в столице взять электросамокат в аренду можно будет только после прохождения верификации через систему Mos ID. Об этом 10 февраля сообщил официальный Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Нововведение, указано в сообщении, направлено на предотвращение случаев аренды самокатов несовершеннолетними и повышение ответственности пользователей за нарушение ПДД. Для верификации потребуется полная учетная запись на портале mos.ru с указанием СНИЛСа и подтверждением личности через привязку к аккаунтам «Госуслуг», «Сбер ID», Т-банка, «ВТБ ID» или «Альфа ID». Пользователям, не прошедшим верификацию, будет доступен тестовый период из пяти поездок, после чего доступ к сервису будет ограничен до подтверждения личности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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