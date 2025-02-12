Железная дорога теряет популярность у деловых туристов

Такие же данные по долям рынка приводятся в презентации крупнейшей профильной ассоциации – Союза агентств делового туризма (САД), которая также есть в распоряжении редакции. Согласно данным союза, доля железнодорожного транспорта в структуре командировок в прошлом году упала до минимума за пять лет. При этом доля авиабилетов в бизнес-класс при осуществлении деловых поездок сократилась в 2024 г. до 2% против 10% в 2019 г. Таким образом, перелеты эконом-классом составили 98%. Председатель правления САДа Дмитрий Горин объясняет рост доли перелетов в экономическом классе оптимизацией бюджетов компаний на командировки. По его словам, они не поспевают за транспортными расходами.