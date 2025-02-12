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Железная дорога теряет популярность у деловых туристов

Бизнес все чаще отдает предпочтение авиаперелетам
Денис Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Доля деловых поездок железнодорожным транспортом по итогам 2024 г. достигла 24%, снизившись на 6 п. п. к предыдущему году, а доля авиатранспорта пропорционально выросла – до 76%. Об этом говорится в совместном исследовании онлайн-сервиса Smartway, «РЖД – Цифровые пассажирские решения» («дочка» РЖД) и ТКП (бывшая Транспортная клиринговая палата), с которым ознакомились «Ведомости».

Такие же данные по долям рынка приводятся в презентации крупнейшей профильной ассоциации – Союза агентств делового туризма (САД), которая также есть в распоряжении редакции. Согласно данным союза, доля железнодорожного транспорта в структуре командировок в прошлом году упала до минимума за пять лет. При этом доля авиабилетов в бизнес-класс при осуществлении деловых поездок сократилась в 2024 г. до 2% против 10% в 2019 г. Таким образом, перелеты эконом-классом составили 98%. Председатель правления САДа Дмитрий Горин объясняет рост доли перелетов в экономическом классе оптимизацией бюджетов компаний на командировки. По его словам, они не поспевают за транспортными расходами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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