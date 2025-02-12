Mark Formelle в феврале запустит в России завод по выпуску носков и колготок

Белорусский производитель и продавец белья и одежды Mark Formelle до конца февраля 2025 г. запустит производство на территории технопарка «Успенский» в Подмосковье, рассказал «Ведомостям» представитель бренда. Речь, по его словам, идет о полиамидной чулочно-носочной и кругловязальной (бесшовной) продукции. Первоначальная мощность предприятия составит более 20 млн пар в год.