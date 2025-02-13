Магазинов Just Clothes почти не осталось

Магазинов Just Clothes почти не осталосьОдежные ритейлеры отказываются от монобрендового формата из-за перенасыщения рынка
Компания «Трейд менеджмент», управляющая одежной сетью Lady & Gentleman City, закрыла восемь из 13 магазинов под новым брендом Just Clothes. Предполагалось, что он заменит ушедший с российского рынка японский Uniqlo. Все точки переформатированы в мультибрендовые магазины lady & gentleman street, где под Just Clothes будут отведены отдельные корнеры, сообщил «Ведомостям» представитель сети.
В Москве осталось пять магазинов из ранее работавших семи: закрылись точки в двух ТЦ «Мега», следует из информации на сайте. В регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, не осталось ни одного монобрендового Just Clothes.
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