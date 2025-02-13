«Роснано» не согласна с принудительной продажей своей собственности в Англии

«Роснано» владеет более чем 50% Ascension Healthcare через свои люксембургские структуры – Fonds Rusnano Capital (ответчик по иску внешних управляющих английской компании) и RN Consulting, но точная доля владения не известна. Fonds Rusnano Capital была держателем обеспечения (ценные бумаги) по различным активам (товарные знаки, патенты и др.) фармацевтической Ascension Group, куда входила Ascension Healthcare вместе с еще тремя компаниями из Англии и двумя с Мальты.