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«Роснано» не согласна с принудительной продажей своей собственности в Англии

Российская госкомпания считает, что активы фармкомпании Ascension Healthcare продали слишком быстро и дешево
Артем Кульша
«Роснано» с 2022 г. предпринимала активные попытки продать Ascension Healthcare
«Роснано» с 2022 г. предпринимала активные попытки продать Ascension Healthcare / Максим Стулов / Ведомости

«Роснано» будет добиваться отмены разрешения Высокого суда Англии и Уэльса на принудительную продажу активов английской фармкомпании Ascension Healthcare, принадлежащей российской госкомпании. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Роснано». Внешнее управление, поспешно введенное в Ascension Healthcare осенью 2024 г., позволило менеджменту этой компании выкупить ее активы по существенно заниженной стоимости, настаивают в «Роснано».

«Роснано» владеет более чем 50% Ascension Healthcare через свои люксембургские структуры – Fonds Rusnano Capital (ответчик по иску внешних управляющих английской компании) и RN Consulting, но точная доля владения не известна. Fonds Rusnano Capital была держателем обеспечения (ценные бумаги) по различным активам (товарные знаки, патенты и др.) фармацевтической Ascension Group, куда входила Ascension Healthcare вместе с еще тремя компаниями из Англии и двумя с Мальты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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